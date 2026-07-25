В соцсетях набирают популярность советы мыть овощи и фрукты содой, уксусом и специальными средствами. Однако эксперты уверяют: в большинстве случаев все гораздо проще — и эффективнее.

Многие стараются тщательно мыть свежие овощи и фрукты не только для того, чтобы удалить грязь и остатки почвы, но и чтобы избавиться от возможных следов пестицидов. В интернете можно встретить множество советов: использовать пищевую соду, уксус или специальные средства для мытья продуктов. Однако специалисты считают, что такие способы чаще всего не нужны, https://www.huffpost.com/entry/the-1-thing-thatll-wash-pesticides-off-fruits-and-vegetables-g_l_6a4d28abe4b0a7adb6d7af86?origin=article-bottom2-life Huffpost.

О чем стоит беспокоиться

Пестициды действительно могут представлять опасность для здоровья, однако многое зависит от их вида и количества.

По словам врача-токсиколога Келли Джонсон-Арбор, некоторые вещества способны негативно влиять на нервную систему, другие связывают с повышенным риском онкологических заболеваний или нарушением работы гормональной системы. В то же время специалисты подчеркивают, что точные дозы, при которых возникает риск для здоровья, далеко не всегда известны.

Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что обычно люди получают настолько небольшие количества пестицидов с пищей, что они не представляют угрозы.

Чем мыть фрукты и овощи

Лучшим средством для мытья продуктов эксперты называют обычную проточную воду.

Именно этот способ рекомендуют как Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), так и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Использовать уксус, специальные моющие средства или другие растворы они не советуют.

Почему нельзя использовать мыло

Фрукты и овощи имеют пористую структуру и способны впитывать посторонние вещества.

Поэтому специалисты не рекомендуют мыть их мылом, бытовыми моющими средствами или специальными составами для овощей и фруктов. Безопасность подобных средств полностью не подтверждена, а их остатки могут попасть внутрь продукта даже после тщательного ополаскивания.

Не стоит замачивать продукты

Еще одна распространенная ошибка — длительное замачивание.

Хотя кажется, что такой способ помогает лучше очистить продукты, специалисты предупреждают: в стоячей воде бактерии могут распространяться еще активнее. Кроме того, после мытья не рекомендуется класть овощи и фрукты прямо в кухонную раковину, которая часто оказывается одним из самых загрязненных мест на кухне.

Какие продукты требуют особого внимания

Ягоды следует промывать особенно аккуратно, чтобы не повредить их.

Листовые овощи лучше разбирать на отдельные листья и промывать каждый по отдельности. Овощи и фрукты с шероховатой поверхностью — например, дыни, арбузы или цветную капусту — желательно очищать мягкой щеткой.

Даже продукты с толстой кожурой, которую обычно не едят, необходимо тщательно мыть. Во время нарезки бактерии и загрязнения с поверхности могут попасть на съедобную часть плода.

Щетка делает мытье эффективнее

Эксперты советуют не ограничиваться только струей воды.

Легкое протирание руками или использование чистой щетки помогает лучше удалить грязь, микроорганизмы и часть остатков пестицидов. При этом саму щетку необходимо регулярно мыть.

Органические продукты — дополнительная защита

Если есть возможность, специалисты рекомендуют выбирать органические овощи и фрукты.

По правилам органического земледелия при их выращивании не используют синтетические пестициды. Однако даже такую продукцию необходимо тщательно промывать перед употреблением.

Эксперты сходятся во мнении, что для большинства овощей и фруктов достаточно обычной проточной воды и тщательного механического очищения. Мыло, уксус и модные средства для мытья продуктов не только не дают заметных преимуществ, но в некоторых случаях могут принести больше вреда, чем пользы.