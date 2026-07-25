Высокая цена не гарантирует идеальную кожу. По словам дерматологов, куда важнее состав средства, состояние кожи и правильно подобранный уход. Именно поэтому недорогой крем порой дает лучший результат, чем косметика премиум-класса.

Кожа не различает люксовую и бюджетную косметику — для нее имеют значение активные компоненты, их концентрация и то, насколько формула подходит конкретному человеку.

«Кожа не знает, сколько стоит крем. Для нее не существует люкса или массмаркета — важны только состав, концентрация активных веществ, текстура и то, насколько средство ей подходит», — объясняет дерматолог и косметолог Наталья Ряховская.

По словам специалиста, премиальные кремы нередко содержат большое количество активных ингредиентов, растительных экстрактов и отдушек. Такой насыщенный состав увеличивает риск раздражения, особенно если человек одновременно использует кислоты, ретинол, витамин С или регулярно проходит косметологические процедуры.

Еще одна распространенная проблема — неподходящая текстура. Плотные кремы способны ухудшить состояние жирной кожи, а слишком легкие средства не обеспечивают достаточного ухода при сухости и поврежденном защитном барьере.

Бюджетная косметика зачастую выигрывает за счет простых формул. Глицерин, церамиды и базовые увлажняющие компоненты помогают восстановить защитный барьер кожи, не перегружая ее. Именно такие средства дерматологи нередко рекомендуют пациентам с чувствительной или раздраженной кожей.

Эксперт подчеркивает, что универсального крема не существует. Даже идеальный по составу продукт может не подойти конкретному человеку, поскольку у всех разная чувствительность, уровень выработки кожного сала и особенности микробиома.

«Если после нанесения крема нет жжения и стянутости, уменьшается сухость или жирность, а кожа становится более стабильной, значит, средство вам подходит. И совершенно не важно, стоит оно тысячу рублей или десять тысяч», — говорит Наталья Ряховская.

В своей практике врачи советуют сначала восстановить защитный барьер кожи с помощью мягкого очищения и простого увлажняющего крема, а уже затем постепенно вводить активные компоненты. Такой подход часто оказывается гораздо эффективнее использования сразу нескольких дорогостоящих средств.

Хороший пример — пациентка с розацеа, которая пользовалась целым набором премиальной косметики, но постоянно сталкивалась с покраснением и жжением. После перехода на минималистичный аптечный уход кожа успокоилась всего за месяц, и только после этого удалось безопасно вернуть активные средства.

«Если дорогой крем не подошел, это не значит, что он плохой. Это лишь означает, что его формула не подходит именно вашей коже. А если бюджетное средство работает — значит, вы нашли то, что действительно нужно вашей коже», — подчеркивает эксперт.

Цена косметики — далеко не главный показатель ее эффективности. Гораздо важнее подобрать уход, который учитывает особенности именно вашей кожи и помогает ей оставаться здоровой.