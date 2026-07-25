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Кидман больше не одна? Папарацци заметили актрису с известным бизнесменом 0 212

Люблю!
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Николь Кидман

После недавнего развода с музыкантом Китом Урбаном Николь Кидман вновь оказалась в центре внимания. Папарацци сфотографировали голливудскую актрису в итальянском Портофино в компании известного инвестора Майкла Райнштейна, что сразу породило слухи о возможных переменах в ее личной жизни.

По информации Page Six, Николь Кидман и частный инвестор Майкл Райнштейн были замечены возле одного из отелей в Портофино. На опубликованных снимках они непринужденно беседуют, улыбаются и выглядят расслабленными.

Майкл Райнштейн родом из Лос-Анджелеса. Он основал инвестиционную компанию, работающую в сфере прямых инвестиций, а также является соучредителем телесети USN. О его личной жизни в настоящее время практически ничего не известно.

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Скриншот: Page Six.

Напомним, в январе этого года Николь Кидман официально оформила развод с музыкантом Китом Урбаном, с которым прожила почти двадцать лет. У бывших супругов две дочери — 18-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет.

Ранее СМИ сообщали, что Кит Урбан не встретился с бывшей супругой на праздновании дня рождения их старшей дочери. Вместо этого певец провел время с обеими наследницами за семейным обедом, после чего отправился на работу.

Ни Николь Кидман, ни Майкл Райнштейн пока не комментировали совместное появление в Портофино. Поэтому говорить о романтических отношениях между ними преждевременно — пока речь идет лишь о фотографиях папарацци и предположениях зарубежных СМИ.

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#развод #Николь Кидман #знаменитости #слухи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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