Чтобы чашка кофе принесла еще больше удовольствия, важно правильно подобрать к ней еду. Идеальным дополнением могут стать не только сладости, но и соленые блюда. О самых удачных гастрономических сочетаниях рассказала бренд-бариста Дарья Соболева.

По словам эксперта, традиции употребления кофе во многих странах складывались веками и во многом определялись местной кухней.

Во Франции классическим дополнением к утреннему кофе считается круассан. Маслянистое тесто и хрустящая корочка удачно сочетаются с молочным кофе, подчеркивая его пряные оттенки.

В Турции кофе традиционно подают с рахат-лукумом. Сладость восточного десерта смягчает терпкость напитка и делает его вкус более сбалансированным.

Итальянцы предпочитают начинать день с эспрессо и свежей бриошью или корнетто. Нежная выпечка помогает раскрыть фруктовую кислинку кофе и делает вкус более мягким.

В Бразилии популярным дополнением к кофе стали сырные булочки пао-де-кежо. Их слегка солоноватый вкус создает выразительный контраст с насыщенным напитком и позволяет почувствовать новые вкусовые оттенки.

А в США одним из самых известных сочетаний остается черный кофе с пончиками. Горечь напитка уравновешивает сладкую глазурь, благодаря чему десерт не кажется приторным.

Дарья Соболева отмечает, что соленые продукты способны подчеркнуть естественную сладость кофе, а жирные блюда — сделать более заметной его кислотность. При этом большое значение имеет и свежесть кофейных зерен: чем свежее обжарка, тем ярче раскрывается аромат напитка.

Эксперт также напоминает, что любовь к кофе особенно сильна не только в странах, где его выращивают, но и в Финляндии, Швеции, Норвегии, Италии, Греции, Австрии, Португалии, Испании, Южной Корее и ряде других государств.

Правильно подобранное сопровождение способно заметно изменить вкус кофе и сделать его более насыщенным и гармоничным. Иногда достаточно добавить к чашке не привычный десерт, а, например, сырную выпечку, чтобы открыть для себя любимый напиток с новой стороны.