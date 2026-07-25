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Почему инсульты чаще случаются по утрам: врачи назвали главные причины 0 200

Люблю!
Дата публикации: 25.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инсульт

Врачи объяснили, с чем это связано, какие симптомы нельзя игнорировать и как снизить риск опасного состояния.

Инсульт может произойти в любое время суток, однако исследования показывают, что чаще всего он случается в утренние часы — примерно с 6:00 до полудня. По словам американских неврологов, это связано с естественными изменениями, происходящими в организме после пробуждения, сообщает Huffpost.

Специалисты подчеркивают, что инсульт развивается, когда кровоснабжение участка мозга нарушается из-за тромба или закупорки сосуда. Без достаточного притока крови клетки мозга начинают быстро погибать, поэтому счет идет буквально на минуты.

Почему риск выше именно утром

Как объяснил сосудистый невролог Фан Каприо из Northwestern Medicine, инсульт может произойти в любое время, однако статистика действительно показывает увеличение числа пациентов именно в первой половине дня.

По словам профессора Стэнфордского университета Грегори Альберса, утром кровь становится более вязкой, из-за чего повышается вероятность образования тромбов. Кроме того, механизмы организма, отвечающие за их естественное растворение, после пробуждения работают менее эффективно.

Еще одна причина — утренний скачок артериального давления. Во время сна давление снижается, а при пробуждении начинает быстро расти, что также увеличивает нагрузку на сосуды.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Врачи напоминают: инсульт не всегда сопровождается болью. Чаще всего человек внезапно теряет какую-либо функцию организма.

Насторожить должны:

  • внезапная потеря равновесия;

  • ухудшение или потеря зрения;

  • асимметрия лица;

  • слабость или онемение руки либо ноги, особенно с одной стороны тела;

  • нарушение речи;

  • внезапное нарушение чувствительности.

Для запоминания симптомов специалисты рекомендуют правило BE FAST:

  • B (Balance) — потеря равновесия;

  • E (Eyes) — проблемы со зрением;

  • F (Face) — перекос лица;

  • A (Arm) — слабость руки;

  • S (Speech) — нарушение речи;

  • T (Time) — немедленно вызывайте скорую помощь.

Важная особенность инсульта — симптомы появляются внезапно. Если слабость нарастала постепенно в течение нескольких дней, причина, скорее всего, другая. При инсульте человек чувствует себя нормально, а затем состояние резко меняется.

Как снизить риск инсульта

По словам профессора Дилипа Явагала из Университета Майами, до 80% инсультов можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует соблюдать восемь основных правил профилактики:

  • питаться сбалансированно, употребляя больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов и нежирного белка;

  • уделять физической активности не менее 150 минут в неделю;

  • отказаться от курения;

  • спать 7–9 часов в сутки;

  • поддерживать нормальный вес;

  • контролировать уровень холестерина;

  • следить за уровнем сахара в крови;

  • поддерживать нормальное артериальное давление.

Чем быстрее оказана помощь, тем выше шансы

Более 80% всех инсультов являются ишемическими — они возникают из-за закупорки сосуда. В таких случаях современная медицина располагает эффективными методами лечения.

В первые 4,5 часа после начала симптомов врачи могут применить препараты, растворяющие тромб. В более поздние сроки в ряде случаев проводится тромбэктомия — малоинвазивная операция по удалению тромба и восстановлению кровотока.

Медики подчеркивают: чем раньше человек окажется в специализированном сосудистом центре, тем больше шансов избежать тяжелых последствий и полностью восстановиться.

Хотя вероятность инсульта действительно несколько выше в утренние часы, он может случиться в любое время суток. Поэтому важно знать его основные признаки и при первых симптомах немедленно вызывать скорую помощь — именно скорость оказания медицинской помощи зачастую определяет исход заболевания.

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#медицина #скорая помощь #профилактика #инсульт #кардиология #лечение #симптомы #здоровье #тромб
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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