Хотите беречь природу? Для этого вовсе не обязательно следовать модным «зелёным» трендам. Наши бабушки и дедушки уже давно всё придумали!

Каждый советский пионер собирал макулатуру и искал всё железное, что не приколочено, чтобы сдать в металлолом. Эта традиция исчезла, и мы окружены мусором, пластиком и одеждой из некачественных материалов. Однако наши мамы и бабушки, сами того не зная, жили очень экологично. Голь на выдумки хитра — так можно описать советский быт. Вот несколько эко-советов из прошлого, которые всё ещё могут быть полезными.

Что использовали для красоты

Большого выбора косметики в СССР не было. В ход шли подручные средства и материалы, которые помогали оставаться молодой и красивой. Вместо бальзамов и средств для губ применяли вазелин. Он и сейчас пользуется популярностью и продаётся в жестяных баночках. Его же можно было использовать и для макияжа глаз, как подложку под тени, чтобы они были ярче и блестели.

Кисточек для макияжа не было. Вместо них покупали тонкие художественные кисти из беличьего ворса. Они отлично подходили для того, чтобы нарисовать стрелки. В современных магазинах много разнообразных кистей для макияжа, однако при выборе предпочтите натуральный ворс и деревянную ручку.

Кондиционер для волос заменяло любое косметическое масло. Оно помогало убрать пушистость по всей длине, укрепить структуру волоса, смягчить кончики. Сегодня выбор масел огромен — это экологичный продукт, который продаётся в стеклянной таре. Для пластиковой расчески тоже есть прекрасная альтернатива: деревянный гребешок или щётка с натуральным ворсом.

Как отбеливали зубы

Долгое время привычный пластиковый тюбик с зубной пастой был незнаком советским гражданам. Использовали зубной порошок в жестяных банках, который не только хорошо удалял загрязнения, но и был пригоден для мытья окон, чистки обуви и натирания коньков. Зубные порошки есть и сейчас, и они обладают более щадящим для эмали составом по сравнению с пастой. Выбирайте те, что продаются в железных или картонных шайбах. Также можно встретить прессованный порошок — в таблетках.

Где доставали модную одежду

В эко-движении есть тренд, который называется «апсайклинг», или вторая жизнь вещей. Если вы отрезали нижнюю часть штанин и получили модные шорты, то вступили в эко-ряды. Советская женщина должна была уметь шить, иначе одежду было практически не достать. Перешивались старые платья — и наряд выпускницы становился платьем невесты. Старые юбки укорачивались. На неприметные блузки нашивались кружева. Всё это делалось из-за нехватки вещей в продаже, однако сейчас это модный тренд, на котором зарабатывают хорошие деньги. Люди готовы покупать уникальные вещи и беречь ресурсы планеты одновременно.

Как украшали дом

Одним из самых популярных эко-хобби сегодня считается техника рукоделия — пэчворк. Из кусочков разных тканей, обрезков от шитья, старых полотенец, простыней и ненужных вещей по определённым схемам можно сшить яркое покрывало, наволочку, пододеяльник, заново обтянуть кресло и другие предметы интерьера. Эта техника далеко не нова, корнями она уходит в 70-е. А в России лоскутное шитьё существует испокон века и широко применялось в экономном советском быту.

Чем очищали грязь

«Пемолюкс» появился на прилавках не так давно и по эффективности оказался не лучше обычной соды, которую в СССР использовали повсеместно. Ей мыли посуду, оттирали жир на плите и столе после праздников, чистили противень и ковры. Сегодня сода нисколько не потеряла своих чистящих качеств и поможет сэкономить. Кстати, продаётся она, как правило, в картонной упаковке, которую можно сдать в макулатуру.

Ещё одно популярное чистящее средство советских времён — белый уксус. Он отлично справляется с загрязнениями и не оставляет разводов. Смешайте уксус с водой в соотношении 1:1 и добавьте 15 капель эфирного масла мяты, апельсина или лаванды. С помощью этого раствора можно легко удалить налёт с раковины, дверных ручек, стола, зеркал и унитаза.

Что применяли для уборки

Специальных швабр или поролоновых губок для посуды в СССР не было. Посуду мыли тряпками, чаще всего это была вторая жизнь какого-нибудь предмета гардероба. Губки делались из капроновых колготок, вязались из бечевки или шпагата. Отдельным спросом пользовались металлические губки, которые стирали со сковороды всю пригоревшую еду. Если хотите продолжить эту традицию, можно нашить из старой одежды тряпочки для посуды. Или купить доступные губки из натуральных и грубых волокон (джута, конопли). Ещё один вариант — связать крючком маленький кружок из любой плотной верёвки.

В чем носили покупки

Советский быт часто ассоциируется с авоськами. Эти плетёные сеточки легко помещались в карман, но в них можно было унести полмагазина. Сейчас авоськи получили вторую жизнь — стали шопперами, которые служат альтернативой пластиковым пакетам. Шоппер можно сшить самостоятельно или приобрести в магазине, но следите, чтобы он был изготовлен из натурального материала: льна, хлопка, саржи.

Бумажные свертки с колбасой также не потеряли своей актуальности. Крафтовая бумага подлежит переработке и повторному использованию. Продукты в неё уже не заворачивают, но это отличный вариант упаковочной бумаги для других целей. Вместо прозрачных полиэтиленовых пакетов для овощей и фруктов можно использовать тканевые мешочки разных размеров. Они также должны быть сделаны из натуральных материалов. Их легко сшить самостоятельно, вручную, даже не понадобится швейная машинка.

Что делали с отходами

Не выбрасывать еду — правило, которое соблюдалось в каждом советском доме. При этом хозяйки знали множество кулинарных хитростей, позволяющих при любом семейном бюджете подать на стол вкусное и дешевое блюдо. В ход шло всё — объедки, сухари, подпорченные продукты. Многие из этих традиций живы до сих пор. Прокисшее молоко и сейчас используют как основу для блинов и пирогов, просроченный творог — для сырников. Кефир высушивается и заменяет дорогую брынзу в салате. Остатки овощей, круп можно добавить в омлет, суп или пиццу. Наваристый компот получится из остатков фруктов или ягод. Из залежалых бананов выйдет вкусное печенье или банановый хлеб. Из морковного жмыха — вкусные кексы. Черствый хлеб станет основой для сухариков в супе.

«Зелёный» образ жизни — далеко не новость. Наши предки давно уже всё за нас придумали, осталось только вспомнить и начать пользоваться. Но вводить новые привычки в жизнь лучше постепенно, чтобы они не доставляли дискомфорта ни вам, ни окружающим.