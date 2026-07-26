Кухня давно перестала быть исключительно местом для приготовления пищи. Сегодня это одно из главных пространств дома, поэтому неудивительно, что интерьерные тренды здесь меняются так же быстро, как и в моде. Дизайнеры уверены: в 2026 году на смену холодному минимализму приходят более теплые, уютные и индивидуальные решения.

Эксперты назвали семь популярных элементов, которые уже считаются устаревшими и постепенно исчезают из современных интерьеров.

Прежде всего речь идет о глянцевых фасадах. Еще недавно они ассоциировались с роскошью, а сегодня выглядят слишком холодными и безликими. Вместо них дизайнеры советуют использовать натуральное дерево, фактурную штукатурку и камень с выразительной текстурой.

Уходит в прошлое и темно-синий кухонный остров. Когда-то он считался эффектным акцентом, но стал настолько распространенным, что утратил свою оригинальность. Сейчас в моде теплые природные оттенки — приглушенный зеленый, грибные тона, сливовый и спокойные нейтральные цвета.

Меняются и вытяжки. На смену массивным прямоугольным конструкциям приходят модели с плавными линиями, выполненные из штукатурки или гипсокартона. Они выглядят легче и органичнее вписываются в интерьер.

Еще один антитренд — черная матовая фурнитура. Вместо нее специалисты рекомендуют выбирать более теплые металлы: полированный никель, сатинированную или необработанную латунь. Такие детали делают кухню более элегантной и сохраняют актуальность на долгие годы.

Постепенно теряет популярность и классическая белая плитка для кухонного фартука. Ее дизайнеры предлагают заменить керамикой ручной работы, натуральным камнем или цельными панелями с выразительной фактурой.

Неактуальными считают и сплошные ряды верхних шкафов от стены до стены. Чтобы интерьер выглядел легче, специалисты советуют сочетать закрытые системы хранения со стеклянными фасадами или открытыми полками.

Также дизайнеры рекомендуют отказаться от полностью монохромных кухонь. Вместо интерьера, выполненного в одном цвете, они предлагают комбинировать разные материалы — дерево, камень, окрашенные фасады и металл. Такой подход делает пространство более живым, глубоким и уютным.

Главный тренд 2026 года — индивидуальность. Современная кухня должна выглядеть не идеально «каталожной», а теплой, комфортной и отражающей характер хозяев. Именно поэтому натуральные материалы, сложные фактуры и сочетание разных оттенков постепенно вытесняют однообразные и слишком строгие решения.