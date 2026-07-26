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«Я боялась, что больше не встану»: Алла Пугачева впервые рассказала, почему ходит с тростью 0 340

Люблю!
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин

На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 Алла Пугачева впервые откровенно рассказала о травме, из-за которой появилась с тростью. По словам певицы, несколько месяцев назад она перенесла тяжелый перелом и всерьез опасалась, что надолго потеряет возможность ходить.

На третий вечер фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в концертном зале «Дзинтари» Алла Пугачева и Максим Галкин вновь появились перед публикой и журналистами. Наибольшее внимание на этот раз привлекла трость, с которой пришла певица.

Во время общения с прессой Примадонна впервые объяснила, что четыре месяца назад сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. Врачи предупредили ее, что восстановление может занять около полугода, а все это время она, возможно, не сможет нормально передвигаться.

По признанию артистки, такие прогнозы стали для нее тяжелым испытанием. Она вспоминала, что всерьез боялась больше не подняться на ноги, а переживания даже привели к паническим атакам. Однако затем решила изменить отношение к ситуации и настроить себя на выздоровление.

Сейчас Пугачева уже ходит самостоятельно, но иногда пользуется тростью, чтобы чувствовать себя увереннее. Певица также объяснила, почему в первые дни фестиваля постоянно смотрела себе под ноги: после травмы она внимательно контролирует каждый шаг и старается двигаться максимально осторожно.

Максим Галкин, в свою очередь, опроверг слухи о якобы перенесенной супругой операции на сердце. По его словам, проблемы со здоровьем связаны исключительно с переломом ноги, а трость — лишь временная мера во время восстановления.

Во время беседы один из журналистов заметил, что теперь Пугачева ходит с тростью, как Раймонд Паулс. Певица с улыбкой отреагировала на сравнение, коротко ответив: «Что делать…»

Откровенное признание артистки положило конец многочисленным слухам о ее здоровье. Как подчеркнули супруги, причиной появления трости стала не болезнь сердца, а последствия серьезной травмы, после которой восстановление еще продолжается.

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#интервью #музыка #восстановление #знаменитости #слухи #травма #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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