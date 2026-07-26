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Испорченный отпуск и штрафы: что нельзя сдавать в багаж самолета 0 405

Люблю!
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чемодан

Некоторые привычные вещи в чемодане могут стать причиной задержки в аэропорту, конфискации багажа или даже создать угрозу безопасности во время полета. Перед поездкой стоит проверить, что именно вы упаковали.

Собираясь в отпуск, многие пассажиры стараются уместить в чемодан как можно больше вещей, но при этом забывают о правилах авиаперевозок. Некоторые предметы запрещено сдавать в багаж из-за риска возгорания, кражи или других опасных ситуаций.

Пауэрбанки и литиевые аккумуляторы

Портативные зарядные устройства, запасные литий-ионные аккумуляторы и батареи нельзя сдавать в зарегистрированный багаж. Их разрешается перевозить только в ручной клади.

Причина — риск перегрева и возгорания. Если аккумулятор загорится в салоне самолета, экипаж сможет быстро принять меры. В грузовом отсеке последствия могут быть гораздо серьезнее.

Документы, деньги и драгоценности

Паспорт, банковские карты, наличные, ключи и ювелирные украшения лучше всегда держать при себе. Если багаж потеряется или задержится, путешественник может остаться без самых необходимых вещей.

Кроме того, авиакомпании, как правило, не возмещают стоимость утраченных наличных денег и драгоценностей, находившихся в зарегистрированном багаже.

Легковоспламеняющиеся вещества

Газовые баллоны, жидкости для розжига, растворители и другие легковоспламеняющиеся вещества запрещено перевозить в багаже. Из-за перепадов давления они могут представлять опасность во время полета.

При этом обычные аэрозольные дезодоранты и некоторые косметические средства перевозить можно, если они соответствуют установленным нормам авиакомпании.

Если сотрудники службы безопасности обнаружат в чемодане запрещенные предметы, они могут вскрыть багаж для их изъятия, а пассажир рискует столкнуться с задержкой рейса, конфискацией вещей или штрафами.

Перед поездкой стоит заранее ознакомиться с правилами авиакомпании. Несколько минут проверки содержимого чемодана помогут избежать неприятностей в аэропорту и не испортить отпуск.

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#путешествия #безопасность #правила #документы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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