Во время прорезывания зубов у малыша могут возникать различные симптомы, включая насморк. Важно разобраться, является ли это нормой или признаком болезни.
При прорезывании зубов у ребенка может наблюдаться снижение иммунитета, что иногда приводит к насморку, кашлю, повышению температуры или расстройству стула. Важно внимательно следить за состоянием здоровья малыша.
Симптомы, когда насморк считается нормальным:
* Увеличение выделений из носа.
* Отсутствие заложенности носа.
* Легкий насморк, который проходит в течение трех дней.
* Прозрачная и жидкая слизь.
Эти симптомы возникают из-за активизации кровообращения в деснах, которые связаны со слизистой носа, что приводит к выделению слизи.
Однако не всегда насморк связан с прорезыванием зубов. В норме у ребенка не должно быть других симптомов, кроме болезненности десен.
Если насморк становится сильным, появляется заложенность носа, а слизь меняет цвет на зеленый или белый, необходимо обратиться к врачу. Это может свидетельствовать об ОРВИ, а не о прорезывании зубов.
Что делать, если появился насморк?
Часто ничего предпринимать не нужно, так как насморк проходит через 3-4 дня. Однако если выделения мешают ребенку дышать, можно сделать следующее:
* Промыть нос и увлажнить слизистую. Для этого можно использовать физраствор, морскую или обычную воду, солевой раствор или назальные капли.
* Удалить слизь с помощью пипетки или аспиратора.
Если насморк не проходит через 6 дней, следует обратиться к педиатру. Сосудосуживающие капли не рекомендуется использовать более этого срока.
Насморк у детей до года часто связывают с прорезыванием зубов, но это не всегда так. Если также наблюдается повышение температуры и кашель, это может быть признаком ОРВИ, так как на фоне снижения иммунитета ребенок может легко подхватить инфекцию.
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