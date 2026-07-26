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Насморк при прорезывании зубов: норма или признак болезни 0 43

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Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насморк при прорезывании зубов: норма или признак болезни

Во время прорезывания зубов у малыша могут возникать различные симптомы, включая насморк. Важно разобраться, является ли это нормой или признаком болезни.

 

При прорезывании зубов у ребенка может наблюдаться снижение иммунитета, что иногда приводит к насморку, кашлю, повышению температуры или расстройству стула. Важно внимательно следить за состоянием здоровья малыша.

Симптомы, когда насморк считается нормальным:

* Увеличение выделений из носа.

* Отсутствие заложенности носа.

* Легкий насморк, который проходит в течение трех дней.

* Прозрачная и жидкая слизь.

Эти симптомы возникают из-за активизации кровообращения в деснах, которые связаны со слизистой носа, что приводит к выделению слизи.

Однако не всегда насморк связан с прорезыванием зубов. В норме у ребенка не должно быть других симптомов, кроме болезненности десен.

Если насморк становится сильным, появляется заложенность носа, а слизь меняет цвет на зеленый или белый, необходимо обратиться к врачу. Это может свидетельствовать об ОРВИ, а не о прорезывании зубов.

Что делать, если появился насморк?

Часто ничего предпринимать не нужно, так как насморк проходит через 3-4 дня. Однако если выделения мешают ребенку дышать, можно сделать следующее:

* Промыть нос и увлажнить слизистую. Для этого можно использовать физраствор, морскую или обычную воду, солевой раствор или назальные капли.

* Удалить слизь с помощью пипетки или аспиратора.

Если насморк не проходит через 6 дней, следует обратиться к педиатру. Сосудосуживающие капли не рекомендуется использовать более этого срока.

Насморк у детей до года часто связывают с прорезыванием зубов, но это не всегда так. Если также наблюдается повышение температуры и кашель, это может быть признаком ОРВИ, так как на фоне снижения иммунитета ребенок может легко подхватить инфекцию.

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