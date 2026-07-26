Американский миллионер и биохакер Брайан Джонсон заявил, что создал собственного клона. По его словам, в будущем такие технологии помогут испытывать новые методы лечения, выращивать органы для трансплантации и бороться со старением.

48-летний предприниматель Брайан Джонсон, известный своими дорогостоящими экспериментами по продлению жизни, сообщил в соцсети X, что создал собственного клона.

По словам Джонсона, пока речь идет не о полноценном человеке, а о выращенной в лабораторных условиях клеточной модели.

«Я только что клонировал себя. С помощью этого клона я могу тестировать новые методы лечения, брать органы для трансплантации, разрабатывать новые способы восстановления. Этот малыш Брайан пока живет в чашке Петри. Для одних это может показаться пугающим антиутопическим будущим, для других — неизбежным будущим здравоохранения», — написал он.

Бизнесмен объяснил, что решился на этот шаг после того, как у него диагностировали аутоиммунное заболевание.

«По мере старения клетки накапливают ошибки, которые приводят к нарушениям работы организма и заболеваниям. Эта технология дает нам возможность обратить старение вспять. Неизлечимая болезнь стала одним из лучших событий, которые произошли со мной за долгое время. Она открыла новые возможности для восстановления организма. Это первый пример», — заявил Джонсон.

В начале 2000-х годов Брайан Джонсон основал платежную систему Braintree, которую позже приобрела компания eBay за 800 миллионов долларов. После продажи бизнеса он сосредоточился на исследованиях в области продления жизни и биохакинга.

Сегодня предприниматель ежегодно тратит около 2 миллионов долларов на поддержание здоровья. За его состоянием следит команда из 30 врачей. Ранее Джонсон рассказывал, что даже переливал себе плазму крови своего 17-летнего сына в надежде замедлить старение, однако позже признал, что эта процедура не дала ожидаемого эффекта.

Недавно биохакер сообщил, что у него диагностирован аутоиммунный гастрит — заболевание, при котором иммунная система поражает клетки слизистой оболочки желудка. Несмотря на диагноз, он не отказался от своей цели прожить более ста лет. После объявления о болезни Джонсон заявил, что рассчитывает прожить как минимум до 106 лет.

Идея использования клонов для выращивания органов давно присутствует в научной фантастике. Наиболее известным произведением на эту тему считается роман лауреата Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня», а также снятый по нему одноименный фильм, где клоны создаются специально для донорства органов.

Заявление Брайана Джонсона вновь вызвало бурную дискуссию о будущем биотехнологий. Сам предприниматель уверен, что подобные разработки помогут продлить жизнь человека, однако вопросы этики и безопасности таких технологий остаются предметом оживленных научных споров.