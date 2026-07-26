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Ученые подсчитали предел человеческой жизни: даже без старения бессмертие невозможно 0 551

Люблю!
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДНК и человек

Что произойдет, если медицина научится полностью останавливать старение? Новое исследование показало, что даже в таком случае человек не сможет жить вечно. По расчетам ученых, максимальная продолжительность жизни будет ограничена примерно двумя веками.

Исследователи разработали математическую модель, чтобы выяснить, сколько сможет прожить человек в условиях, когда медицина полностью победит основные механизмы старения.

Как сообщает The Independent, ученые смоделировали идеальный сценарий, при котором удалось устранить хронические воспаления, нарушения работы митохондрий и накопление стареющих клеток. Единственным фактором, который сохранили в модели, стали соматические мутации ДНК.

Почему старение нельзя победить окончательно

Авторы исследования объясняют, что мутации ДНК неизбежно возникают на протяжении всей жизни. Они появляются во время деления клеток, а также под влиянием обменных процессов и факторов окружающей среды.

Даже самые современные технологии, по мнению ученых, не способны полностью предотвратить накопление таких повреждений. Со временем ошибки в генетическом материале достигают критического уровня и начинают нарушать работу организма.

Какие органы стареют быстрее всего

Исследование показало, что разные органы по-разному реагируют на накопление мутаций.

Наиболее уязвимыми оказались головной мозг и сердце. Большинство клеток этих органов практически не обновляется после рождения человека, поэтому повреждения в них постепенно накапливаются.

Иначе обстоит дело с печенью и некоторыми другими органами, клетки которых способны регулярно обновляться и заменять поврежденные.

Сколько сможет прожить человек

Объединив данные обо всех органах, ученые пришли к выводу, что даже при полном устранении известных механизмов старения средняя продолжительность жизни человека составила бы от 146 до 194 лет.

Это почти вдвое больше нынешней средней продолжительности жизни, которая сегодня составляет около 79 лет, однако о бессмертии речи не идет.

По мнению исследователей, именно неизбежное накопление мутаций ДНК остается главным биологическим ограничением человеческой жизни.

Авторы работы считают, что победа над старением сама по себе не сделает человека бессмертным. Пока наука не научится полностью предотвращать накопление генетических ошибок, естественный предел продолжительности человеческой жизни, вероятно, останется на уровне около 200 лет.

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#медицина #ограничения #генетика #ДНК #старение #ученые
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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