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Врачи назвали 10 привычек, которые незаметно укорачивают жизнь 1 240

Люблю!
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одиночество.

Долголетие зависит не только от генетики, но и от ежедневных решений, которые мы принимаем. По словам врачей, некоторые привычки незаметно повышают риск хронических заболеваний, ухудшают работу сердца и мозга и могут сократить продолжительность жизни.

Желание прожить долгую и активную жизнь объединяет многих людей. Однако специалисты напоминают: на здоровье влияет не только возраст или наследственность, но и образ жизни. Издание HuffPost, опираясь на рекомендации врачей, составило список привычек, которые могут негативно сказаться на долголетии.

В первую очередь медики советуют не отказываться от профилактических обследований. Регулярные осмотры, вакцинация и скрининговые исследования помогают вовремя выявить опасные заболевания и начать лечение на ранней стадии.

Еще один серьезный фактор риска — социальная изоляция. По словам специалистов, общение поддерживает когнитивные функции и положительно влияет на психическое здоровье. Особенно важно сохранять связь с людьми, рядом с которыми человек испытывает положительные эмоции.

Врачи также рекомендуют регулярно пересматривать схему приема лекарств. Препараты, которые были назначены много лет назад, с возрастом могут стать менее безопасными и даже повышать риск падений или ухудшения памяти.

Одной из самых вредных привычек остается малоподвижный образ жизни. Медики советуют ежедневно уделять время физической активности и постепенно увеличивать нагрузки, сочетая разные виды упражнений.

Не теряет актуальности и отказ от курения. Эта привычка значительно повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака легких и других опасных болезней. При сильной никотиновой зависимости специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью.

Важную роль играет и питание. Эксперты считают наиболее благоприятной для здоровья средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, рыбой, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Формировать здоровые пищевые привычки лучше в молодом возрасте.

Не менее опасен хронический недосып. Постоянный дефицит сна связан с повышенным риском деменции, болезней сердца и нарушений обмена веществ. Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки.

Кроме того, врачи советуют научиться контролировать стресс. Длительное нервное напряжение ослабляет иммунитет, повышает артериальное давление, ухудшает качество сна и негативно влияет на весь организм.

Специалисты также призывают заранее задуматься о будущем: обсудить с близкими вопросы ухода и проживания в пожилом возрасте, а также позаботиться о финансовой безопасности. По словам экспертов, все больше людей сталкиваются с тем, что накопленных средств оказывается недостаточно из-за увеличения продолжительности жизни.

По мнению врачей, секрет долголетия складывается не из одной волшебной таблетки, а из множества ежедневных привычек. Регулярные медицинские обследования, движение, полноценный сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и забота о психологическом и финансовом благополучии помогают сохранить здоровье и качество жизни на долгие годы.

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#медицина #питание #профилактика #сон #старение #стресс #привычки #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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