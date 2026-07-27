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7 распространенных ошибок при глажке и как их избежать 0 190

Люблю!
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правильная глажка

Если мысль о куче неглаженного белья вызывает у тебя тоску, возможно, ты не любишь этот процесс из-за ошибок, которые совершаешь, и, как следствие, не довольна результатом.

 

Гладишь пересушенную одежду

Влажные волокна лучше разглаживаются, поэтому начинай глажку, когда белье немного не высохло. Если вещь долго висела на сушилке, сбрызни ее из пульверизатора чистой водой. Будь внимательна: на шелке и других деликатных тканях могут остаться разводы.

Не соблюдаешь очередность

Если у тебя накопилось много вещей, начинай гладить тонкие ткани, которым нужна низкая температура, такие как шелк, синтетика и кружево. Затем переходи к шерсти и трикотажу, постепенно увеличивая температуру. Когда утюг достаточно разогреется, можно заняться хлопком или льном. Если сделать все наоборот, придется ждать, пока подошва остынет.

Неправильно раскладываешь вещи

Техника так же важна, как и очередность. Тонкие ткани, требующие бережного обращения, всегда выворачивай наизнанку и проглаживай через марлю. Это касается вещей с принтами, логотипами, вышивкой и украшениями. Старайся гладить одежду так, чтобы не оставались заломы на другой стороне.

Используешь жесткую воду

Во многих современных моделях утюгов есть защита от накипи, образующейся из-за нагревания жесткой воды. Но если в твоем утюге нет такой функции, отложения минералов могут мешать равномерному нагреву и распределению пара, а в худшем случае привести к поломке. Используй дистиллированную воду.

Не выливаешь воду из утюга

После каждого использования утюга выливай воду, особенно если хранишь его в вертикальном положении. Жидкость может просочиться внутрь, повредить нагревательное устройство и другие важные детали.

Не стираешь чехол гладильной доски

На поверхность гладильной доски оседает домашняя пыль и частички волокон. В конце концов, она может окраситься от ткани или полинять. Все это приводит к появлению пятен, которые могут остаться на свежей, выглаженной одежде. Стирай чехол по мере загрязнения — 1-2 раза в квартал.

Не чистишь утюг

Подошву утюга нужно периодически чистить. Пригоревшие частицы могут оставлять следы и цеплять ткань. Самый простой способ — купить чистящий карандаш, чтобы улучшить скольжение и избежать загрязнения белья.

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