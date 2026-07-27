Если у одного из супругов развивается деменция, вероятность столкнуться с этим заболеванием у второго значительно возрастает. Исследователи считают, что причина кроется не только в общем образе жизни.

Многолетнее исследование ученых из Восточной Азии показало, что деменция у одного из супругов связана с повышенным риском развития этого заболевания у второго партнера. Речь, разумеется, не идет о заражении в буквальном смысле — болезнь не передается как инфекция.

В исследовании проанализировали данные более 950 тысяч человек. Из них свыше 190 тысяч жили с супругом, у которого была диагностирована деменция. Медицинские карты участников изучали за период с 1998 по 2022 год, учитывая возраст, пол, уровень дохода, место жительства, состояние здоровья и семейный анамнез.

Результаты показали, что у женщин, чьи партнеры страдали деменцией, риск развития заболевания оказался на 74% выше, чем у женщин, чьи супруги были здоровы. У мужчин этот показатель увеличился на 69%.

За пять лет наблюдений деменцию диагностировали у 6,5% женщин, чьи мужья заболели, против 3,7% среди остальных участниц. У мужчин показатели составили 9,2% и 5,8% соответственно.

Исследователи считают, что дело не только в схожем образе жизни. Люди часто выбирают партнеров со схожими привычками, уровнем образования, доходами, отношением к здоровью и даже когнитивным резервом. Такой феномен называется ассортативным браком.

Кроме того, супруги десятилетиями живут в одинаковых условиях, придерживаются похожего питания, имеют схожий уровень физической активности и подвергаются одинаковому воздействию окружающей среды.

Еще один важный фактор — хронический стресс. Уход за человеком с деменцией нередко сопровождается эмоциональным истощением, нарушением сна, социальной изоляцией и ухудшением собственных привычек, что также может негативно влиять на здоровье мозга.

При этом авторы исследования подчеркивают, что выявленная связь не доказывает, что деменция одного супруга непосредственно вызывает болезнь у другого. Вероятнее всего, повышенный риск объясняется сочетанием общих факторов и длительного стресса.

Исследование показало, что супруги людей с деменцией входят в группу повышенного риска. Поэтому врачи рекомендуют уделять внимание не только пациенту, но и человеку, который за ним ухаживает, — заботиться о сне, физической активности, питании и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения памяти или когнитивных функций.