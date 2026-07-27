Полезный завтрак способен не только обеспечить организм энергией на несколько часов, но и помочь снизить хроническое воспаление. Диетологи рассказали, какое простое блюдо лучше всего подходит для этой цели.

Как сообщает Martha Stewart, специалисты по питанию считают одним из самых удачных вариантов тост из цельнозернового хлеба с авокадо, помидором и яйцом. По их словам, такое сочетание продуктов обеспечивает организм белком, полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалительными процессами.

Диетолог Тоби Амидор отмечает, что этот завтрак представляет собой сбалансированное блюдо, включающее цельнозерновые продукты, овощи, белок и полезные жиры. Каждый из этих компонентов способствует поддержанию здоровья и снижению уровня хронического воспаления.

Особую роль играет авокадо. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые, как показывают исследования, помогают уменьшать воспалительные процессы в организме.

Помидоры, по словам диетолога Лорен Манакер, являются хорошим источником витамина С, калия и ликопина — мощного антиоксиданта. Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать окислительный стресс, который считается одной из причин хронического воспаления.

Не менее полезны и яйца. Они содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин — фитонутриенты, которые также способствуют защите клеток организма и могут снижать выраженность воспалительных процессов.

Эксперты подчеркивают, что регулярное включение в рацион продуктов, богатых полезными жирами, антиоксидантами и цельными злаками, является одним из простых способов поддержать здоровье и снизить риск заболеваний, связанных с хроническим воспалением.