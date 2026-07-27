Беременность — важный период в жизни женщины. Но действительно ли уход за собой может навредить? Разберемся, откуда возникло мнение о запрете на окрашивание волос и какие альтернативы существуют.

Беременность — это значимый и сложный период для женщины, который оброс множеством мифов и стереотипов, в том числе о том, как будущей маме поддерживать свою красоту. Многие женщины задаются вопросом, можно ли беременным стричься и красить волосы. С одной стороны, в это время особенно хочется выглядеть хорошо, с другой — возникает опасение о возможном вреде. Давайте разберемся в причинах этих сомнений и их обоснованности.

Можно ли красить волосы

Окрашивание волос подразумевает использование химических средств. Однако производители косметики постоянно работают над безопасностью своих продуктов. Так, действительно ли окрашивание вредно для беременной и ее малыша?

На сегодняшний день ни одно исследование не подтвердило абсолютный вред от окрашивания. Все красители проходят оценку на предмет возможных рисков. Хорошая новость заключается в том, что заботиться о себе не запрещается. Если вас беспокоит возможный вред, можно предпринять меры для его минимизации.

В каком триместре можно краситься

Первый триместр — это период, когда все органы и системы ребенка только формируются. Поэтому рекомендуется минимизировать воздействие химических веществ. Вред может быть не столько от самой краски, сколько от вдыхания химических паров во время процедуры.

Во время планирования беременности можно спокойно краситься, но после положительного теста лучше подождать. Также стоит учитывать, что во время беременности организм становится более чувствительным к запахам, что может усилить токсикоз или вызвать аллергию. Если любимая краска стала вызывать дискомфорт, это сигнал отложить окрашивание.

Во втором и третьем триместрах окрашивание считается более безопасным, но все же стоит проконсультироваться с врачом. Если нет противопоказаний, врач не запретит поддерживать красоту волос.

Противопоказания

сильный токсикоз

головные боли, мигрени

склонность к аллергии, любые ее проявления (зуд кожи, покраснения)

Какой краской можно красить волосы беременным

Запретов на использование каких-либо красок нет, даже на аммиачные. Главное — следить за своим состоянием и проявлениями токсикоза или аллергии.

Если вы хотите быть осторожнее, можно использовать менее агрессивные альтернативы.

Безаммиачные краски

Существует множество безаммиачных красок, которые предлагают широкий спектр цветов для поддержания желаемого оттенка.

Натуральные красители

Хна и басма — это натуральные красители, которые можно использовать, хотя они имеют ограниченный диапазон оттенков. Не забывайте о возможности аллергии, даже если раньше ее не было, поэтому проведите тест перед использованием.

Тонирующие средства

Тонирующие средства менее агрессивны, их не нужно долго держать на волосах, что делает их хорошим вариантом для поддержания цвета.

Оттеночные средства

Специальные шампуни и цветная тушь для волос также безопасны, так как действуют как макияж и смываются при следующем мытье головы.

Главные советы, которые стоит учесть

Если вас беспокоит токсикоз, лучше отложить окрашивание.

Сообщите своему парикмахеру о беременности.

Выбирайте надежный салон и опытного мастера.

Отдавайте предпочтение более безопасным методам и средствам.

Проведите тест на аллергию перед процедурой, даже если ранее использовали это средство.

Можно протестировать цвет на отдельной пряди, так как гормональные изменения могут повлиять на результат.

Помещение должно быть хорошо проветриваемым.

Если красите волосы самостоятельно, не передерживайте средство.

Можно ли беременным стричь волосы

Существуют мифы о запрете на стрижку волос во время беременности, но они не имеют научного обоснования. Однако стоит учитывать, что в этот период волосы могут вести себя непредсказуемо из-за изменений в организме. Поэтому парикмахеры не рекомендуют делать радикальные изменения в имидже, но регулярная стрижка кончиков (раз в 1-3 месяца) поможет поддерживать волосы в хорошем состоянии.

Можно ли делать ботокс волос беременным

Хотя процедура ботокса для волос популярна и эффективна, будущим мамам ее не рекомендуют из-за возможного химического воздействия на организм, что может вызвать аллергическую реакцию или негативно сказаться на ребенке. Лучше заменить химические процедуры на натуральные средства, избегая компонентов, которые могут вызвать аллергию.