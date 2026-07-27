Высокие температуры увеличивают нагрузку на сердце, легкие и другие органы. Врачи напоминают: летом возрастает риск не только теплового удара, но и целого ряда других заболеваний.

Жаркая погода может стать серьезным испытанием для организма, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Летом важно не только защищаться от солнца, но и помнить о рисках для здоровья.

Перегрев и тепловой удар

Самая очевидная опасность жаркого сезона — перегрев организма. Он может привести к тепловому удару, который требует немедленной медицинской помощи. Особенно уязвимы пожилые люди, дети и пациенты с заболеваниями сердца и сосудов.

Инфаркт и сердечно-сосудистые осложнения

Высокая температура создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасны интенсивные физические нагрузки в жару — например, работа в саду или огороде. Людям с гипертонией и сердечными заболеваниями рекомендуется избегать такой активности в самые жаркие часы дня.

Воспалительные заболевания дыхательных путей

Летом встречаются не только простуды, но и бронхит, пневмония и обострения бронхиальной астмы. Резкие перепады температуры, длительное пребывание под палящим солнцем и ослабление организма могут повысить риск подобных заболеваний.

Ангина

Несмотря на распространенное мнение, ангина нередко возникает именно летом. Одной из причин могут стать холодные напитки или мороженое после длительного пребывания на жаре.

Кожные инфекции

В жаркую погоду усиливается потоотделение, а влажная кожа становится благоприятной средой для размножения бактерий. Поэтому летом чаще появляются фурункулы, воспаления и другие гнойничковые заболевания.

Кишечные инфекции

Высокая температура способствует быстрому размножению микроорганизмов в продуктах питания. Чтобы снизить риск кишечных расстройств, важно тщательно мыть руки, соблюдать правила хранения продуктов и внимательно относиться к качеству еды.

Заболевания почек

В жару почки работают с повышенной нагрузкой. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями мочевыделительной системы, а также сердечно-сосудистыми болезнями.

Специалисты советуют поддерживать нормальный водный баланс, избегая как обезвоживания, так и чрезмерного употребления жидкости. Оптимальный питьевой режим зависит от состояния здоровья, физической активности и рекомендаций врача.

Летом особую опасность представляют перегрев, сердечно-сосудистые осложнения, кишечные инфекции и обострения хронических заболеваний. Чтобы снизить риски, важно избегать длительного пребывания на солнце, не перегружать организм физической работой в жару, соблюдать правила гигиены и поддерживать разумный питьевой режим.