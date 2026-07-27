Неудачное падение на батуте едва не стоило жизни британскому школьнику. Через неделю после травмы шеи у него произошел инсульт, а затем еще 19 микроинсультов. Врачи предупреждают: такие случаи встречаются чаще, чем принято считать.

13-летний британец Рубен Ширз оказался в больнице после того, как родители нашли его лежащим на полу ванной. Мальчик не мог двигаться, левая половина лица обвисла, а речь стала невнятной.

Компьютерная томография показала, что у подростка произошел инсульт. Причиной стал разрыв сонной артерии, снабжающей мозг кровью. На месте повреждения образовался тромб, перекрывший кровоток.

В течение следующих двух часов у мальчика произошло еще девять микроинсультов. Несмотря на лечение препаратами для разжижения крови и снижения давления, спустя два дня врачи зафиксировали еще десять микроинсультов.

Обследование показало, что в артерии находился один крупный тромб длиной около 2,5 сантиметра и несколько мелких. Во время сложной пятичасовой операции часть тромбов сместилась, и один из них пришлось удалять уже из сосудов головного мозга.

После операции Рубен временно потерял подвижность левой руки, однако благодаря длительной реабилитации смог восстановиться. Тем не менее последствия инсульта сохраняются: подросток быстро устает и больше не может заниматься спортом так же активно, как раньше.

Как выяснилось, причиной трагедии стало падение на батуте за неделю до госпитализации. Тогда мальчик лишь слегка повредил шею и не придал этому значения.

По словам врачей, подобные случаи не единичны. В медицинском журнале Pediatric Emergency Care описан похожий эпизод с четырехлетним ребенком, который после прыжков на батуте перенес инсульт из-за расслоения позвоночной артерии.

Специалисты объясняют, что резкие повороты головы, неудачные приземления и чрезмерное разгибание шеи могут привести к повреждению внутренней стенки артерии. В результате образуются тромбы, способные вызвать инсульт.

Особую опасность представляет то, что симптомы могут появиться не сразу, а спустя часы или даже несколько дней после травмы.

После удара или резкого движения шеей врачи рекомендуют срочно обращаться за медицинской помощью при появлении следующих симптомов:

сильной или необычной головной боли;

боли в шее;

головокружения;

повторной рвоты;

нарушения координации;

слабости или онемения;

асимметрии лица;

нарушений речи.

Тяжелые осложнения после прыжков на батуте встречаются редко, но могут представлять угрозу для жизни. Любые неврологические симптомы после травмы шеи нельзя игнорировать — своевременная медицинская помощь может предотвратить тяжелые последствия.