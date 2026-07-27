Жители знаменитой «голубой зоны» Сардинии живут дольше многих других людей. Новое исследование показало, что дело не только в генах и питании, но и в образе жизни, любознательности и крепких социальных связях.

Средняя продолжительность жизни в мире сегодня составляет около 73,5 года, однако долгая жизнь далеко не всегда означает здоровую и активную старость. Именно поэтому ученые из Университета Кальяри решили выяснить, что помогает жителям знаменитой «голубой зоны» Сардинии сохранять хорошее самочувствие в преклонном возрасте. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Applied Positive Psychology.

«Голубыми зонами» называют регионы мира, где необычайно высока концентрация долгожителей. К ним относятся центрально-восточная часть Сардинии, японская Окинава, греческий остров Икария и полуостров Никоя в Коста-Рике. Такой статус получают территории с четкими географическими границами, высоким числом людей старше 90 лет и документально подтвержденными данными о продолжительности жизни.

На Сардинии «голубая зона» объединяет шесть деревень в области Ольястра. Среди людей, родившихся с 1880 по 1900 год, доля долгожителей здесь была примерно в пять раз выше, чем в среднем по Европе, и втрое выше, чем в других районах самой Сардинии. Еще одна уникальная особенность региона — почти равное число мужчин и женщин, доживающих до 100 лет, тогда как в большинстве стран среди долгожителей значительно преобладают женщины.

В новом исследовании ученые сравнили пожилых жителей «голубой зоны» с людьми того же возраста из соседнего сельского района. Участники рассказали о своем образе жизни, оценили качество жизни и прошли когнитивные тесты.

Выяснилось, что жители «голубой зоны» в среднем посвящают 11,3 часа в неделю занятиям, стимулирующим умственную и физическую активность. Их сверстники из соседнего региона тратят на это лишь 6,8 часа.

При этом речь не идет о постоянной занятости. Пожилые люди выбирают только те виды деятельности, которые по-прежнему приносят удовольствие и соответствуют их возможностям. Среди самых популярных занятий — работа в саду, прогулки и участие в жизни местного сообщества. По мнению исследователей, такой подход помогает сохранять чувство собственной компетентности и удовлетворенности жизнью.

Не менее заметными оказались и психологические различия. Жители «голубой зоны» проявляют больше любознательности, легче принимают новые идеи, лучше понимают и выражают собственные эмоции, а также эффективнее справляются с повседневными трудностями.

Кроме того, они чаще сообщали о высокой удовлетворенности отношениями с родственниками, друзьями и соседями.

Авторы исследования подчеркивают, что одним из важнейших факторов здорового старения остается активное участие в жизни общества. Социальные связи, чувство цели, умение справляться со стрессом, а также благоприятные генетические, экологические и пищевые факторы, выявленные предыдущими исследованиями, вместе создают условия для долгой и полноценной жизни.

Ученые пришли к выводу, что секрет активного долголетия кроется не только в наследственности или средиземноморской диете. Любознательность, постоянное общение, умеренная физическая активность и ощущение собственной нужности могут играть не менее важную роль в сохранении здоровья и качества жизни в пожилом возрасте.