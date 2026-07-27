Медиумы уверены, что смерть — не конец существования, а переход в иное состояние. Научное сообщество с этим не согласно, однако подобные взгляды продолжают вызывать интерес у многих людей.

Научное сообщество не признает медиумов и не считает их способности доказанными, объясняя подобные явления психологическими механизмами и особенностями восприятия. Тем не менее тема жизни после смерти продолжает интересовать людей, а некоторые врачи также допускают существование души и загробной жизни.

«Главная задача медиума — помочь людям установить связь с умершими близкими. Мы — посредники, которые передают сообщения и соединяют материальный и нематериальный миры, — рассказала в интервью HuffPost медиум Алексис Уильямс. — Кроме того, мы помогаем людям справиться со страхом смерти».

По словам Уильямс и других медиумов, существует немало распространенных представлений о смерти, которые, по их мнению, не соответствуют действительности.

Смерть — не конец отношений

Самое большое заблуждение, считают медиумы, заключается в том, что смерть полностью обрывает связь между людьми.

«Большинство воспринимает смерть как закрытую дверь, но это лишь смена частоты», — говорит Алексис Уильямс.

Медиум Эмили Кох утверждает, что умершие близкие продолжают быть рядом и слышат живых. По ее мнению, чтобы обратиться к ушедшему человеку, посредник вовсе не нужен.

«Смерть не означает, что человека больше нет. Частички личности продолжают существовать, просто уже не в физической форме, — считает медиум Наоми Аттар. — Наши близкие часто приходят к нам и пытаются общаться. Каждый способен почувствовать эту связь, но большинство людей не замечает подобных знаков».

По мнению медиумов, умершие могут напоминать о себе через сны, случайно услышанные песни, необычные совпадения или другие события, которые человек воспринимает как послание.

После смерти душа не страдает

Эмили Кох убеждена, что после смерти исчезают не только физические, но и эмоциональные страдания.

«Смерть дает возможность отпустить боль», — считает она.

Наоми Аттар, в свою очередь, придерживается идеи реинкарнации.

«Я убеждена, что человек проживает множество жизней и переносит накопленный опыт в каждую следующую. Некоторые люди и отношения повторяются снова и снова. Это бесконечное путешествие, и я считаю его прекрасным», — говорит медиум.

При этом Аттар признает, что никто не может достоверно знать, как именно устроена загробная жизнь. По ее словам, это одна из величайших загадок человеческого существования.

Во время своих сеансов, утверждает медиум, она часто слышит рассказы духов о возвращении «домой». Однако что именно означает этот «дом», по ее словам, никому неизвестно.

Умершие не остаются в одиночестве

Еще один распространенный страх связан с тем, что после смерти человек остается один.

«Люди часто переживают, что их близкий одинок, грустит или переживает из-за того, что осталось на земле. Но, по моему опыту, это не так, — говорит Эмили Кох. — Мне хотелось бы, чтобы больше людей понимали: смерть не означает конец пути или конец отношений с теми, кого мы любим. Это не избавит от скорби, но может подарить надежду и утешение».

При этом все три медиума сходятся во мнении, что страх смерти — естественное чувство. Одни боятся того, что ждет человека после смерти, другие — наоборот, опасаются, что никакой загробной жизни не существует. Неизвестность всегда вызывает тревогу.

«Когда человек полностью охвачен страхом, это ограничивает его способность воспринимать окружающий мир — как физический, так и, по нашему мнению, духовный», — считает Алексис Уильямс.

Высказывания медиумов отражают их личные убеждения и не подтверждены современной наукой. Тем не менее для многих людей подобные представления становятся способом легче пережить утрату близких и справиться со страхом смерти.