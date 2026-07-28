Уроженка Белоруссии Карина Шуляк оказалась в центре внимания после публикации расследования The New York Times. По данным издания, именно ей финансист Джеффри Эпштейн позвонил незадолго до своей смерти, а перед арестом переписал на нее значительную часть своего состояния.

37-летняя Карина Шуляк переехала в Нью-Йорк в 2010 году по студенческой визе, намереваясь получить образование стоматолога. Как пишет The New York Times, спустя несколько месяцев после приезда она познакомилась с Джеффри Эпштейном через одну из женщин, подбиравших для него молодых девушек.

По информации издания, миллиардер впоследствии помог Шуляк поступить в университет, пожертвовав учебному заведению 210 тысяч долларов. Кроме того, американские СМИ утверждают, что он содействовал получению ею гражданства США через фиктивный брак, который длился с 2013 по 2019 год.

Согласно опубликованным документам, Карина Шуляк участвовала в управлении активами Эпштейна и сопровождала сделки с недвижимостью. Незадолго до ареста финансист изменил завещание, передав ей значительную часть своего имущества. На тот момент его состояние оценивалось примерно в 600 миллионов долларов.

После многочисленных судебных исков со стороны жертв размер наследства значительно сократился. Тем не менее, по данным американских СМИ, Шуляк может претендовать примерно на 100 миллионов долларов, если соответствующие положения завещания останутся в силе.

Джеффри Эпштейн умер в августе 2019 года в тюрьме, где ожидал суда по обвинению в организации секс-торговли несовершеннолетними. Официальной причиной смерти было названо самоубийство, однако вокруг этого дела до сих пор существует множество альтернативных версий и теорий. Именно Карине Шуляк, по данным расследования, Эпштейн позвонил последней — за несколько часов до смерти.

Дело Джеффри Эпштейна продолжает привлекать внимание спустя годы после его смерти. Новые публикации о возможных наследниках и окружении финансиста вновь подогревают интерес к одному из самых громких уголовных дел последних десятилетий, многие обстоятельства которого до сих пор вызывают вопросы.