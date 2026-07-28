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Эти места в самолете считаются самыми неудачными — проверьте свой билет 1 398

Люблю!
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассажиры в салоне самолета

Выбор места в самолете может существенно повлиять на впечатления от полета. Бортпроводник рассказал, какие кресла считаются самыми удобными, кому подойдут места у аварийного выхода и каких рядов лучше избегать.

Передняя часть салона — оптимальный выбор

По словам специалиста, для большинства пассажиров лучшим вариантом станут места в первой трети самолета, перед крылом.

У такого расположения сразу несколько преимуществ: здесь обычно тише, меньше ощущается турбулентность, а после посадки можно быстрее покинуть самолет. Это особенно важно тем, кто спешит на пересадку или не хочет долго стоять в очереди в проходе.

Окно или проход?

Все зависит от ваших привычек.

Место у окна подойдет тем, кто любит поспать в полете. Можно удобно прислониться к борту, наслаждаться видом и не беспокоиться, что придется постоянно вставать, пропуская соседей.

Место у прохода лучше выбрать тем, кто часто разминается, любит свободно вставать или предпочитает больше личного пространства.

Стоит ли выбирать аварийный ряд?

Кресла возле аварийного выхода ценят за увеличенное пространство для ног, особенно высокие пассажиры.

Однако сидеть там могут не все. Пассажир должен быть готов при необходимости помочь экипажу во время эвакуации. Поэтому на такие места обычно не допускают людей с ограниченной подвижностью, пассажиров с маленькими детьми, а также тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не сможет выполнить необходимые действия.

Не спешите отказываться от последних рядов

Задняя часть самолета имеет свои плюсы. Если рейс заполнен не полностью, именно здесь чаще остаются свободные кресла, а иногда можно занять целый ряд.

Кроме того, на некоторых рейсах обслуживание начинается именно с хвоста самолета, поэтому пассажиры получают еду и напитки раньше остальных.

Какие места считаются самыми неудобными

Эксперты советуют избегать кресел рядом с туалетами. Здесь постоянно ходят пассажиры, хлопают двери, образуются очереди и бывает шумно, что особенно мешает во время ночных перелетов.

Не самым удачным выбором считаются и последние ряды салона: спинки таких кресел часто не откидываются или имеют очень небольшой угол наклона, что делает длительный полет менее комфортным.

Идеального места, подходящего каждому, не существует. Тем, кто ценит тишину и хочет быстрее выйти после посадки, стоит выбирать переднюю часть салона. Любителям дополнительного пространства подойдут места у аварийного выхода, если они соответствуют требованиям безопасности. А вот кресел возле туалетов и в последнем ряду лучше избегать — именно они чаще всего доставляют пассажирам больше всего неудобств.

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#авиация #путешествия #туалеты #советы #комфорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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