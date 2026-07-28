Многие люди уверены, что их суставы безошибочно предсказывают дождь. Однако врачи говорят: определенная связь с погодой действительно существует, но она далеко не так однозначна, как принято считать.

Суставы чувствуют не погоду, а болезнь

Чаще всего на перемену погоды жалуются люди с артрозом, ревматоидным артритом или последствиями старых травм. По словам травматолога-ортопеда Виктора Фомичева, научные исследования по этому вопросу дают противоречивые результаты.

Одни работы показывают, что в сырую, ветреную погоду и при снижении атмосферного давления боль может немного усиливаться. Другие исследования, проведенные на десятках тысяч пациентов, вообще не нашли убедительной связи между погодой и болями при артрозе.

Тем не менее сами пациенты нередко отмечают ухудшение самочувствия именно перед дождем.

Почему так происходит

По мнению врача, причин может быть несколько.

При изменении атмосферного давления в уже воспаленном суставе могут незначительно меняться давление в тканях и раздражаться нервные окончания. Здоровый сустав этого практически не замечает, а поврежденный начинает болеть.

Кроме того, в дождливую погоду люди меньше двигаются, чаще остаются дома, настроение ухудшается, поэтому любые неприятные ощущения воспринимаются сильнее.

Какие суставы реагируют чаще всего

Наиболее чувствительными оказываются суставы, испытывающие постоянную нагрузку или перенесшие травмы:

коленные суставы;

тазобедренные суставы;

поясничный отдел позвоночника;

мелкие суставы кистей;

области старых переломов и послеоперационных вмешательств.

Если сустав здоров, он, как правило, никак не реагирует на изменения погоды.

Что именно усиливает боль

По словам ортопеда, чаще всего неприятные ощущения провоцируют:

похолодание;

падение атмосферного давления перед дождем;

высокая влажность воздуха;

резкая смена погодных условий.

При этом людям с подагрой опаснее не дождливая погода, а сильная жара и обезвоживание, которые могут спровоцировать приступ заболевания.

Как облегчить состояние

Специалист советует не ждать дождя с тревогой, а заниматься профилактикой:

держать больной сустав в тепле;

регулярно двигаться, выполнять лечебную гимнастику, больше ходить или плавать;

контролировать массу тела;

пить достаточно воды;

полноценно высыпаться.

Во время обострения врач может назначить противовоспалительные препараты или обезболивающие, однако принимать их заранее «на всякий случай» перед дождем не имеет смысла.

Если суставы регулярно напоминают о себе перед сменой погоды, это не повод считать себя живым барометром. Гораздо вероятнее, что организм сигнализирует о существующих проблемах с суставами. Если боль становится сильной, появляется покраснение, выраженный отек или сустав становится горячим на ощупь, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а не списывать симптомы на капризы погоды.