Постоянная слабость далеко не всегда связана с переутомлением. По словам эндокринолога, за хронической усталостью могут скрываться дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы, диабет или нехватка витаминов. Поэтому вместо бесконечных чашек кофе стоит пройти простое обследование.

Усталость — не всегда следствие перегрузок

После напряженной работы, недосыпа или сильного стресса чувство усталости вполне естественно. Однако если разбитость не проходит даже после полноценного отдыха и сохраняется несколько недель, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Как отмечает эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, хроническая слабость нередко сопровождает анемию, скрытый дефицит железа, гипотиреоз, нехватку витаминов D и B12, а также сахарный диабет и инсулинорезистентность.

Особенно часто дефицит железа встречается у женщин репродуктивного возраста, а недостаток витамина D характерен для большинства жителей стран с умеренным климатом. В группе риска также офисные сотрудники, люди с несбалансированным питанием, веганы и те, кто постоянно испытывает стресс.

Какие анализы стоит сдать

Первым делом специалисты рекомендуют обратиться к терапевту. После осмотра врач обычно назначает базовый комплекс исследований, который помогает выявить наиболее распространенные причины упадка сил.

В него входят:

общий анализ крови — позволяет обнаружить анемию и признаки воспалительного процесса;

ферритин и сывороточное железо — помогают выявить скрытый дефицит железа даже при нормальном гемоглобине;

витамин D и витамин B12 — их недостаток может вызывать слабость, апатию, нарушения работы нервной системы и анемию;

тиреотропный гормон (ТТГ) — основной показатель работы щитовидной железы;

глюкоза крови — помогает выявить нарушения углеводного обмена, включая преддиабет и сахарный диабет.

Почему нельзя ставить диагноз самостоятельно

Даже если показатели анализов находятся в пределах референсных значений, это не всегда означает отсутствие проблем. Врач оценивает результаты комплексно, учитывая возраст, пол, образ жизни и жалобы пациента.

При необходимости терапевт может направить к эндокринологу, гематологу или гастроэнтерологу, а также назначить дополнительные исследования — например, анализ на гликированный гемоглобин, уровень кортизола или УЗИ щитовидной железы.

Постоянная усталость — не та проблема, с которой стоит мириться. Во многих случаях ее причиной становятся нарушения, которые успешно поддаются коррекции после своевременного обследования и лечения. Если слабость сохраняется более двух-трех недель и не проходит после отдыха, лучше не маскировать ее кофеином или энергетиками, а обратиться к врачу и пройти базовую диагностику.