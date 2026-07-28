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Хроническая усталость — повод провериться: какие анализы помогут найти скрытые причины 0 430

Люблю!
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усталость

Постоянная слабость далеко не всегда связана с переутомлением. По словам эндокринолога, за хронической усталостью могут скрываться дефицит железа, нарушения работы щитовидной железы, диабет или нехватка витаминов. Поэтому вместо бесконечных чашек кофе стоит пройти простое обследование.

Усталость — не всегда следствие перегрузок

После напряженной работы, недосыпа или сильного стресса чувство усталости вполне естественно. Однако если разбитость не проходит даже после полноценного отдыха и сохраняется несколько недель, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Как отмечает эндокринолог и диетолог Валерия Высоченко, хроническая слабость нередко сопровождает анемию, скрытый дефицит железа, гипотиреоз, нехватку витаминов D и B12, а также сахарный диабет и инсулинорезистентность.

Особенно часто дефицит железа встречается у женщин репродуктивного возраста, а недостаток витамина D характерен для большинства жителей стран с умеренным климатом. В группе риска также офисные сотрудники, люди с несбалансированным питанием, веганы и те, кто постоянно испытывает стресс.

Какие анализы стоит сдать

Первым делом специалисты рекомендуют обратиться к терапевту. После осмотра врач обычно назначает базовый комплекс исследований, который помогает выявить наиболее распространенные причины упадка сил.

В него входят:

  • общий анализ крови — позволяет обнаружить анемию и признаки воспалительного процесса;

  • ферритин и сывороточное железо — помогают выявить скрытый дефицит железа даже при нормальном гемоглобине;

  • витамин D и витамин B12 — их недостаток может вызывать слабость, апатию, нарушения работы нервной системы и анемию;

  • тиреотропный гормон (ТТГ) — основной показатель работы щитовидной железы;

  • глюкоза крови — помогает выявить нарушения углеводного обмена, включая преддиабет и сахарный диабет.

Почему нельзя ставить диагноз самостоятельно

Даже если показатели анализов находятся в пределах референсных значений, это не всегда означает отсутствие проблем. Врач оценивает результаты комплексно, учитывая возраст, пол, образ жизни и жалобы пациента.

При необходимости терапевт может направить к эндокринологу, гематологу или гастроэнтерологу, а также назначить дополнительные исследования — например, анализ на гликированный гемоглобин, уровень кортизола или УЗИ щитовидной железы.

Постоянная усталость — не та проблема, с которой стоит мириться. Во многих случаях ее причиной становятся нарушения, которые успешно поддаются коррекции после своевременного обследования и лечения. Если слабость сохраняется более двух-трех недель и не проходит после отдыха, лучше не маскировать ее кофеином или энергетиками, а обратиться к врачу и пройти базовую диагностику.

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#витамины #усталость #диабет #анализы #диагностика #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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