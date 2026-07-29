Многие считают кошек независимыми и равнодушными, но так ли это на самом деле — узнаешь из этой статьи.

Если кошка только появилась в вашем доме, дайте ей время привыкнуть к новой семье. Для построения отношений, основанных на любви, питомец должен полностью доверять человеку.

Если ваше животное уже давно с вами, обратите внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о его симпатии и привязанности:

Мурлычет

Если кот издает мурчание, когда вы его гладите, это значит, что он чувствует себя в безопасности и доверяет вам. Однако кошки могут мурчать и в других ситуациях, например, когда болеют или просят поесть. Некоторые люди даже медитируют под мурчание — интересная практика, стоит попробовать!

Подходит пообщаться

Кошки стараются держаться подальше от тех, кого боятся или не любят. Если ваш питомец встречает вас с работы и подходит пообщаться, это признак полного доверия.

Запрыгивает на колени

Кошки проявляют свою любовь, когда садятся на колени у хозяев, особенно если вы заняты важными делами или работаете за столом. Это косвенный признак, так как не все кошки делают это.

Показывает живот

Показ животика — это признак полного доверия, так как это самое уязвимое место у животного. Некоторые кошки могут позволить почесать брюшко, но будьте осторожны — большинство может прикусить или поцарапать.

Тычется и трется головой

На голове у кошек расположены специальные железы, запах которых неразличим для человека. Если ваш питомец трется головой о вас, это может означать, что он помечает вас как члена своей стаи.

Медленно открывает и закрывает глаза

Когда кот смотрит на вас, медленно закрывая и открывая глаза, это говорит о том, что он вас любит и ему приятно находиться рядом. Попробуйте сделать так же — питомец может ответить взаимностью. Этот способ помогает наладить контакт в первые дни знакомства.

Топчет лапками

Топтание лапками — это врожденный инстинкт. Слепые котята топчут живот мамы, чтобы усилить лактацию. Если ваш питомец делает это вам, он как бы говорит: «Ты — моя мама». С возрастом этот ритуал сохраняется и выражает глубокую любовь и доверие.

Вылизывает руки или лицо

Уход друг за другом в кошачьей семье — это признак симпатии. Мама, вылизывая своих котят, устанавливает с ними крепкую эмоциональную связь. Некоторые специалисты предполагают, что поглаживания ассоциируются у взрослых котов с материнской заботой, и в ответ они делают то же самое, только язычком.