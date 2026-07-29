Даже самые полезные продукты иногда могут навредить — особенно если человек принимает лекарства. Врачи предупреждают: грейпфрут, зеленые овощи, молочные продукты и даже кофе способны изменить действие некоторых препаратов, сделав их слишком сильными или, наоборот, менее эффективными, передает HuffPost .

Грейпфрут

Один из самых известных продуктов, способных взаимодействовать с лекарствами, — грейпфрут.

Он влияет на работу ферментов, отвечающих за переработку некоторых препаратов, из-за чего их концентрация в крови может значительно увеличиться. Это касается отдельных лекарств для снижения холестерина, артериального давления, а также некоторых психотропных препаратов.

Однако такая реакция возникает не со всеми лекарствами этих групп, поэтому перед употреблением грейпфрута стоит проконсультироваться с врачом.

Зеленые листовые овощи

Шпинат, капуста кейл, брокколи и другие зеленые овощи богаты витамином К, который может снижать эффективность некоторых препаратов, разжижающих кровь.

Врачи советуют не исключать такие продукты из рациона, а придерживаться стабильного их количества. Резкое увеличение или уменьшение потребления зелени способно изменить действие лекарства и повысить риск кровотечений или образования тромбов.

Молочные продукты

Молоко, йогурт и сыр могут ухудшать усвоение некоторых антибиотиков, а также препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы и остеопороза.

Поэтому врачи нередко рекомендуют принимать такие лекарства отдельно от молочных продуктов, выдерживая интервал в несколько часов.

Бананы и авокадо

Эти продукты содержат много калия. Для большинства людей это полезно, однако некоторые препараты от повышенного давления также увеличивают уровень калия в организме.

Если одновременно употреблять большое количество бананов, авокадо и других богатых калием продуктов, концентрация этого минерала может стать слишком высокой, что опасно для сердца.

Алкоголь

Алкоголь считается одним из самых опасных «спутников» лекарств.

Особенно опасно сочетать его с успокоительными средствами, снотворными, сильными обезболивающими и другими препаратами, угнетающими центральную нервную систему. Такое сочетание может вызвать сильную сонливость, спутанность сознания и другие серьезные побочные эффекты.

Кофе и энергетики

Кофеин тоже способен влиять на действие некоторых лекарств.

При приеме препаратов, содержащих стимуляторы, например для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), кофе и энергетические напитки могут усиливать тревожность, учащенное сердцебиение и вызывать дрожь.

Есть и полезные сочетания

Некоторые продукты, наоборот, помогают лекарствам работать эффективнее. Например, витамин С улучшает усвоение препаратов железа. Поэтому людям с дефицитом железа часто рекомендуют принимать их вместе с апельсиновым соком или другими источниками витамина С.

Даже привычные продукты могут изменить действие лекарств. Поэтому при назначении новых препаратов важно уточнить у врача или фармацевта, какие продукты и напитки лучше ограничить, а какие, наоборот, помогут лечению быть более эффективным.