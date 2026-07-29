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«Папина копия»: новое фото Лизы Галкиной восхитило поклонников 0 503

Люблю!
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максим Галкин
ФОТО: Instagram

Максим Галкин поделился новым снимком с 12-летней дочерью Лизой, который быстро привлек внимание поклонников. Подписчики отметили, что девочка заметно повзрослела и становится все больше похожа на своего отца.

Шоумен регулярно делится фотографиями из семейной жизни. На этот раз он опубликовал забавное селфи с дочерью.

На снимке Галкин в шутку «примерил» светлые волосы Лизы, встав так, что ее прическа словно стала его собственной. Юмористический кадр вызвал множество теплых комментариев.

Galkin949.jpg

Instagram

Поклонники написали: «Как выросла Лиза!», «Папина копия», «Какая красивая девочка», «Как же вы похожи».

Как недавно сообщал bb.lv, Максим Галкин и Алла Пугачева также появились вместе на музыкальном фестивале в Юрмале. Во время общения с журналистами артист объяснил, почему певицу в последнее время часто видели с тростью. По его словам, Алла Пугачева сломала ногу и сейчас восстанавливается.

Редкие семейные фотографии Максима Галкина неизменно вызывают интерес у поклонников. На этот раз главным поводом для обсуждения стала повзрослевшая Лиза, которую многие уже называют точной копией отца.

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#шоу-бизнес #instagram #социальные сети #знаменитости #отец #дети знаменитостей #дочь #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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