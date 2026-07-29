Максим Галкин поделился новым снимком с 12-летней дочерью Лизой, который быстро привлек внимание поклонников. Подписчики отметили, что девочка заметно повзрослела и становится все больше похожа на своего отца.

Шоумен регулярно делится фотографиями из семейной жизни. На этот раз он опубликовал забавное селфи с дочерью.

На снимке Галкин в шутку «примерил» светлые волосы Лизы, встав так, что ее прическа словно стала его собственной. Юмористический кадр вызвал множество теплых комментариев.

Instagram

Поклонники написали: «Как выросла Лиза!», «Папина копия», «Какая красивая девочка», «Как же вы похожи».

Как недавно сообщал bb.lv, Максим Галкин и Алла Пугачева также появились вместе на музыкальном фестивале в Юрмале. Во время общения с журналистами артист объяснил, почему певицу в последнее время часто видели с тростью. По его словам, Алла Пугачева сломала ногу и сейчас восстанавливается.

Редкие семейные фотографии Максима Галкина неизменно вызывают интерес у поклонников. На этот раз главным поводом для обсуждения стала повзрослевшая Лиза, которую многие уже называют точной копией отца.