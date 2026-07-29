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Почему нельзя снова наполнять пластиковую бутылку водой: скрытая опасность, о которой мало кто знает 0 462

Люблю!
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бутылка с водой

Многие летом используют одну и ту же пластиковую бутылку для воды по несколько раз. Однако специалисты предупреждают: даже после мытья такая привычка может быть опасна для здоровья.

В жаркую погоду важно пить достаточно воды, и многие, купив бутылку, продолжают использовать ее повторно. Однако одноразовые пластиковые бутылки не предназначены для длительного использования.

Главная проблема — микротрещины, которые появляются на пластике уже после нескольких использований. Они становятся идеальной средой для размножения бактерий, в том числе способных вызывать кишечные инфекции.

Это подтверждают исследования. В одном из них, опубликованном в канадском журнале Public Health, ученые изучили 76 бутылок, которыми пользовались школьники. В двух третях образцов уровень бактерий оказался выше допустимых норм для питьевой воды. Исследователи связывают это с хранением бутылок при комнатной температуре и их многократным использованием.

Другое исследование показало, что уже через неделю повторного использования на горлышке бутылок значительно увеличивается количество бактерий.

По словам специалистов, простое ополаскивание или даже мытье с моющим средством не гарантирует полной очистки. Из-за узкого горлышка тщательно вымыть внутреннюю поверхность практически невозможно, а оставшиеся микроорганизмы быстро начинают размножаться снова.

Кроме того, частое мытье, особенно горячей водой, повреждает пластик. Профессор фармакологии Скотт Белчер предупреждает, что нагревание может способствовать выделению химических веществ из пластика в воду.

Последствия употребления воды из загрязненной бутылки могут напоминать пищевое отравление: тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

Специалисты рекомендуют не использовать одноразовые пластиковые бутылки повторно. Для ежедневного питья лучше выбрать многоразовую емкость из стекла или нержавеющей стали — она безопаснее, долговечнее и легче поддается тщательной очистке.

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#безопасность #пластик #вода #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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