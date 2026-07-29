Удивительный феномен давно замечают не только окружающие, но и ученые: спустя годы совместной жизни пары с большой разницей в возрасте внешне становятся все более похожими друг на друга. Эксперты объясняют, что причина кроется не в магии, а в особенностях психологии, образа жизни и даже физиологии.

По словам психотерапевта Аглаи Датешидзе, за годы совместной жизни у супругов постепенно синхронизируются привычки, режим дня, питание и уровень физической активности. Это отражается на внешности и темпах старения.

Еще один фактор — постоянное общение. Благодаря так называемым зеркальным нейронам люди бессознательно копируют мимику и эмоциональные реакции друг друга. Через много лет улыбки, привычка хмуриться и даже выражение лица становятся похожими.

Не меньшую роль играет общий образ жизни. Если супруги одинаково относятся к спорту, сну, уходу за собой и питанию, то кожа, осанка и даже изменения веса со временем начинают «стареть» примерно одинаковыми темпами.

Кроме того, общие переживания — радости, стрессы, семейные события и жизненные испытания — также оставляют похожий отпечаток на лицах партнеров.

Почему одни молодеют, а другие стареют?

По словам специалиста, многое зависит от того, кто задает эмоциональный тон в отношениях.

Если старший партнер ведет активный образ жизни, интересуется новым, следит за здоровьем и не зацикливается на возрасте, более молодой супруг часто перенимает эти привычки. В результате возрастная разница становится менее заметной.

Но возможен и обратный эффект. Если в семье преобладают хроническая усталость, постоянные жалобы, тревожность и пассивность, молодой партнер постепенно начинает жить в таком же ритме и внешне может выглядеть значительно старше своих лет.

Может ли брак омолодить?

Эксперты считают, что сам по себе брак не делает человека моложе или старше. Все зависит от атмосферы в семье.

Поддержка друг друга, совместные увлечения, путешествия, хороший сон, здоровое питание и низкий уровень стресса действительно способны замедлить процессы старения.

А вот постоянные конфликты, бытовая усталость, отсутствие новых впечатлений и хроническое напряжение, наоборот, ускоряют возрастные изменения.

Возраст в паспорте далеко не всегда определяет то, как выглядит человек. Намного сильнее на внешность влияет образ жизни, эмоциональный климат в семье и привычки, которые супруги постепенно перенимают друг у друга.