Жители разных стран по-разному относятся к одежде. Пока у среднестатистического японца в гардеробе всего около десяти футболок, американцы нередко хранят десятки вещей и несколько десятков пар обуви. Психологи говорят, что само по себе количество одежды не делает человека ни счастливее, ни несчастнее, однако иногда переполненный шкаф может быть сигналом внутренних проблем.

От минимализма до переполненного шкафа

Оказывается, размер гардероба во многом зависит от страны и образа жизни.

Самые большие гардеробы — у жителей США. У среднестатистического американца насчитывается 40–50 футболок и поло, 20–25 джинсов и брюк, около 40 пар обуви и до десяти курток. У многих женщин количество предметов одежды превышает 350, если не считать белье и аксессуары.

Европейцы обычно обходятся меньшим количеством вещей. У среднестатистического немца — 20–25 футболок и рубашек, 8–12 брюк, 5–10 свитеров, 2–4 куртки и до 12 пар обуви. Французы предпочитают еще более компактный гардероб, делая ставку на качество, а не на количество.

В Турции одежды также немало: многие имеют 30–50 футболок и рубашек, несколько курток и до 15 пар обуви.

Самыми большими минималистами считаются японцы. В их гардеробе обычно около 10 футболок, 5–8 рубашек и брюк, три свитера, три куртки и не более пяти пар обуви. Похожие привычки наблюдаются и у жителей Швеции.

Когда любовь к одежде становится тревожным сигналом

По словам клинического психолога Марии Бодрягиной, количество вещей само по себе ничего не говорит о психологическом состоянии человека. Для одного вполне достаточно нескольких базовых комплектов одежды, другому большой выбор необходим из-за профессии, активной социальной жизни или любви к моде.

Проблема возникает тогда, когда покупки превращаются в способ справиться со стрессом, тревогой или чувством внутренней пустоты. Новая вещь приносит лишь кратковременное удовольствие, после чего желание покупать появляется снова.

По словам специалиста, если шкаф переполнен одеждой, которую человек почти не носит, а покупки становятся импульсивными и их трудно контролировать, это может говорить о попытке компенсировать эмоциональные переживания с помощью шопинга.

Большой гардероб — еще не повод для беспокойства. Важно не количество вещей, а отношение к ним. Если одежда покупается осознанно и действительно используется, причин для тревоги нет. Но если обновки становятся способом заглушить стресс или плохое настроение, стоит задуматься не о размере шкафа, а о причинах, которые заставляют снова и снова отправляться за покупками.