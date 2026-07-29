Если вы новичок, может показаться сложным выбрать, какое именно вино подойдет к какому сыру. Неправильный выбор может испортить вкус и того, и другого. Это краткое руководство поможет вам почувствовать себя профессионалом в области винной гастрономии и правильно составить сырную тарелку.

Вино с твердыми сырами

К твердым сырам относятся чеддер, конте, пармиджано-реджано (пармезан) и испанский манчего. Подобрать вино к ним обычно проще всего. Отличным вариантом станет красное средней крепости, например, Каберне-совиньон или Риоха — такое сочетание, вероятно, понравится практически каждому. Однако в качестве эксперимента можно попробовать совместить чеддер и Шардоне и оценить это сочетание.

Вино с мягкими сырами

Мягкие сыры варьируются от сливочных, таких как Филадельфия, до полумягких белых сыров в кожуре, вроде бри и камамбера. К ним хорошо подходят фруктово-красные вина — Пино нуар или Божоле. Также розовое вино прекрасно сочетается с этими видами сыра.

Вино с козьим сыром

Классическим вином для козьего сыра считается Совиньон-блан. Однако можно попробовать также «хрустящее» сухое провансальское розовое вино (особенно в случае летнего пикника) или свежее фруктовое красное вино, такое как Божоле.

Вино с голубыми сырами

К голубым сырам относятся английский стилтон, рокфор и горгонзола. Классические сочетания с вином предполагают сладкие варианты — например, Сотерн с рокфором или портвейн со стилтоном. Если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте терновый джин или сладкий херес. Даже пиво Стаут может хорошо сочетаться с голубым сыром, хотя смешивать напитки в рамках одного вечера не рекомендуется.

Вино с сыром без кожуры

К сырам с промытой кожурой, которые называют «вонючими», относятся Эпос, Реблошон, Вашрен Мон-д'Ор и Таледжио. Они, как правило, довольно острые, поэтому не стоит ожидать от них «вкусового бума» в сочетании с вином. Белое сухое вино или крепкий бельгийский эль подойдут даже лучше, чем красные вина.

Вино с плавленым сыром

Речь идет не о плавленных сырках в брикетах, а о блюдах — таких как фондю и раклета, которые нельзя игнорировать. Подобрать к ним вино действительно сложно. Лучшим вариантом будет выбрать сухое ароматное вино из региона, где эти блюда популярны.

И главное, не бойтесь экспериментировать, ведь никто заранее не скажет, насколько изощренными могут быть ваши вкусовые рецепторы.