Сыр прекрасно сочетается с вином, подчеркивая вкусовые нюансы виноградного напитка и добавляя приятное послевкусие.
Если вы новичок, может показаться сложным выбрать, какое именно вино подойдет к какому сыру. Неправильный выбор может испортить вкус и того, и другого. Это краткое руководство поможет вам почувствовать себя профессионалом в области винной гастрономии и правильно составить сырную тарелку.
Вино с твердыми сырами
К твердым сырам относятся чеддер, конте, пармиджано-реджано (пармезан) и испанский манчего. Подобрать вино к ним обычно проще всего. Отличным вариантом станет красное средней крепости, например, Каберне-совиньон или Риоха — такое сочетание, вероятно, понравится практически каждому. Однако в качестве эксперимента можно попробовать совместить чеддер и Шардоне и оценить это сочетание.
Вино с мягкими сырами
Мягкие сыры варьируются от сливочных, таких как Филадельфия, до полумягких белых сыров в кожуре, вроде бри и камамбера. К ним хорошо подходят фруктово-красные вина — Пино нуар или Божоле. Также розовое вино прекрасно сочетается с этими видами сыра.
Вино с козьим сыром
Классическим вином для козьего сыра считается Совиньон-блан. Однако можно попробовать также «хрустящее» сухое провансальское розовое вино (особенно в случае летнего пикника) или свежее фруктовое красное вино, такое как Божоле.
Вино с голубыми сырами
К голубым сырам относятся английский стилтон, рокфор и горгонзола. Классические сочетания с вином предполагают сладкие варианты — например, Сотерн с рокфором или портвейн со стилтоном. Если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте терновый джин или сладкий херес. Даже пиво Стаут может хорошо сочетаться с голубым сыром, хотя смешивать напитки в рамках одного вечера не рекомендуется.
Вино с сыром без кожуры
К сырам с промытой кожурой, которые называют «вонючими», относятся Эпос, Реблошон, Вашрен Мон-д'Ор и Таледжио. Они, как правило, довольно острые, поэтому не стоит ожидать от них «вкусового бума» в сочетании с вином. Белое сухое вино или крепкий бельгийский эль подойдут даже лучше, чем красные вина.
Вино с плавленым сыром
Речь идет не о плавленных сырках в брикетах, а о блюдах — таких как фондю и раклета, которые нельзя игнорировать. Подобрать к ним вино действительно сложно. Лучшим вариантом будет выбрать сухое ароматное вино из региона, где эти блюда популярны.
И главное, не бойтесь экспериментировать, ведь никто заранее не скажет, насколько изощренными могут быть ваши вкусовые рецепторы.
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