После 60 лет даже привычки, которые раньше казались безобидными, могут начать работать против здоровья. С возрастом обмен веществ замедляется, мышцы теряют силу, а чувство жажды становится менее выраженным.

Специалисты предупреждают: три распространенные ошибки способны ускорить старение, повысить риск переломов, сердечно-сосудистых заболеваний и потери самостоятельности.

Эксперты отмечают, что после 60 лет особенно важно пересмотреть ежедневный образ жизни, поскольку организм уже не справляется с нагрузками так же эффективно, как в молодости.

Почему после 60 лет нельзя питаться «чаем с бутербродом»?

Одной из самых распространенных ошибок специалисты называют недостаток белка. С возрастом организм хуже усваивает его из-за так называемой анаболической резистентности. Если полноценный обед регулярно заменять бутербродами, кашами или быстрыми перекусами, постепенно развивается саркопения — возрастная потеря мышечной массы.

Вместе со слабостью человек начинает хуже удерживать равновесие, а риск падений и переломов резко возрастает.

Как отмечают эксперты Европейского общества клинического питания и обмена веществ (ESPEN), людям старше 65 лет рекомендуется ежедневно получать 1–1,2 грамма белка на килограмм массы тела. Это помогает замедлить потерю мышечной массы и сохранить физическую активность.

Гериатр доктор Коллин Кристмас (Johns Hopkins Medicine) подчеркивает:

«Сохранение мышечной массы помогает пожилым людям дольше оставаться независимыми, снижает риск падений и позволяет поддерживать привычное качество жизни».

Чем опасно обезвоживание в пожилом возрасте?

С годами мозг слабее сигнализирует о потребности в жидкости, поэтому многие люди после 60 лет пьют меньше, чем необходимо организму.

Хроническое обезвоживание сгущает кровь, повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Кроме того, недостаток жидкости может стать причиной головокружения, запоров, слабости и ухудшения памяти.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что пожилые люди относятся к группе повышенного риска развития обезвоживания именно из-за возрастного снижения чувства жажды. Специалисты рекомендуют пить воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь появления жажды.

Движение как ежедневное лекарство

Еще один фактор риска — малоподвижный образ жизни. После выхода на пенсию многие проводят часы перед телевизором или смартфоном, а длительное сидение постепенно ухудшает кровообращение, ускоряет потерю костной и мышечной массы и повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа.

ВОЗ рекомендует людям старше 65 лет уделять не менее 150–300 минут умеренной физической активности в неделю, а также выполнять упражнения для укрепления мышц и развития равновесия.

«Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Даже небольшое увеличение подвижности приносит пользу здоровью», — подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

После 60 лет здоровье во многом зависит не столько от лекарств, сколько от ежедневных привычек. Достаточное количество белка в рационе, регулярное употребление воды и ежедневная физическая активность помогают сохранить мышечную силу, снизить риск падений, защитить сердце и сосуды, а также дольше оставаться активными и самостоятельными. Именно эти простые изменения, по мнению специалистов, способны существенно улучшить качество жизни в пожилом возрасте.