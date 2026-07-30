Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не сахар и не холестерин: врачи назвали три главные ошибки людей после 60 лет 0 80

Люблю!
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пенсионеры

После 60 лет даже привычки, которые раньше казались безобидными, могут начать работать против здоровья. С возрастом обмен веществ замедляется, мышцы теряют силу, а чувство жажды становится менее выраженным.

Специалисты предупреждают: три распространенные ошибки способны ускорить старение, повысить риск переломов, сердечно-сосудистых заболеваний и потери самостоятельности.

Эксперты отмечают, что после 60 лет особенно важно пересмотреть ежедневный образ жизни, поскольку организм уже не справляется с нагрузками так же эффективно, как в молодости.

Почему после 60 лет нельзя питаться «чаем с бутербродом»?

Одной из самых распространенных ошибок специалисты называют недостаток белка. С возрастом организм хуже усваивает его из-за так называемой анаболической резистентности. Если полноценный обед регулярно заменять бутербродами, кашами или быстрыми перекусами, постепенно развивается саркопения — возрастная потеря мышечной массы.

Вместе со слабостью человек начинает хуже удерживать равновесие, а риск падений и переломов резко возрастает.

Как отмечают эксперты Европейского общества клинического питания и обмена веществ (ESPEN), людям старше 65 лет рекомендуется ежедневно получать 1–1,2 грамма белка на килограмм массы тела. Это помогает замедлить потерю мышечной массы и сохранить физическую активность.

Гериатр доктор Коллин Кристмас (Johns Hopkins Medicine) подчеркивает:

«Сохранение мышечной массы помогает пожилым людям дольше оставаться независимыми, снижает риск падений и позволяет поддерживать привычное качество жизни».

Чем опасно обезвоживание в пожилом возрасте?

С годами мозг слабее сигнализирует о потребности в жидкости, поэтому многие люди после 60 лет пьют меньше, чем необходимо организму.

Хроническое обезвоживание сгущает кровь, повышает риск тромбозов, инфарктов и инсультов. Кроме того, недостаток жидкости может стать причиной головокружения, запоров, слабости и ухудшения памяти.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что пожилые люди относятся к группе повышенного риска развития обезвоживания именно из-за возрастного снижения чувства жажды. Специалисты рекомендуют пить воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь появления жажды.

Движение как ежедневное лекарство

Еще один фактор риска — малоподвижный образ жизни. После выхода на пенсию многие проводят часы перед телевизором или смартфоном, а длительное сидение постепенно ухудшает кровообращение, ускоряет потерю костной и мышечной массы и повышает вероятность развития сахарного диабета второго типа.

ВОЗ рекомендует людям старше 65 лет уделять не менее 150–300 минут умеренной физической активности в неделю, а также выполнять упражнения для укрепления мышц и развития равновесия.

«Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Даже небольшое увеличение подвижности приносит пользу здоровью», — подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

После 60 лет здоровье во многом зависит не столько от лекарств, сколько от ежедневных привычек. Достаточное количество белка в рационе, регулярное употребление воды и ежедневная физическая активность помогают сохранить мышечную силу, снизить риск падений, защитить сердце и сосуды, а также дольше оставаться активными и самостоятельными. Именно эти простые изменения, по мнению специалистов, способны существенно улучшить качество жизни в пожилом возрасте.

×
Читайте нас также:
#питание #старение #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Грейпфрут и лекарства
Изображение к статье: Бутылка с водой
Изображение к статье: Максим Галкин
Изображение к статье: Разновозрастная пара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика
Изображение к статье: Автомобиль на пешеходном мостике
ЧП и криминал
Изображение к статье: оплата картой
Бизнес
Изображение к статье: Янис Домбрава и Армандс Рукс.
ЧП и криминал
1
Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Нападение на граждан Украины во Вроцлаве Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
Политика
Изображение к статье: Автомобиль на пешеходном мостике
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео