Когда малыш появился на свет, его сердце не билось. Врачи попросили мать попрощаться с сыном, но спустя несколько минут произошло то, что они сами назвали чудом.

«У вас есть час, чтобы попрощаться с ребенком», — эти слова 34-летняя австралийка Кларисса Мэнсбридж услышала сразу после своих первых родов. Медики были уверены, что спасти малыша невозможно.

Трагедия произошла на 33-й неделе беременности. Из-за преждевременной отслойки плаценты женщине экстренно сделали кесарево сечение. Однако, когда врачи извлекли ребенка, его сердце уже не билось.

Лишь спустя 26 минут непрерывной реанимации медикам удалось восстановить сердцебиение. Но испытания для семьи только начинались.

«Врач сказал, что у ребенка отказали все органы, что ему необходимо сделать МРТ, но, скорее всего, исследование покажет полную смерть мозга», — вспоминает Кларисса.

Затем последовали мучительные 45 минут ожидания результатов обследования — время, когда каждая минута казалась вечностью.

Когда матери наконец позволили взять сына на руки, произошло нечто неожиданное.

«Он вдруг поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я увидела свет в его глазах. Тогда я поняла, что должна бороться за него до конца», — рассказывает женщина.

Результаты магнитно-резонансной томографии удивили даже врачей. Повреждения головного мозга оказались значительно меньше, чем они ожидали. Однако диагноз все равно был крайне тяжелым — гипоксически-ишемическая энцефалопатия, то есть серьезное поражение мозга, вызванное длительным недостатком кислорода во время родов.

По словам Клариссы, врачи честно предупредили ее, что ребенок может умереть в любой момент. Даже если он выживет, ему, вероятнее всего, никогда не удастся самостоятельно ходить, сидеть, говорить или стоять, а уход за ним потребуется на протяжении всей жизни.

Но малыш, которого родители назвали Уильямом, продолжал бороться.

Через несколько недель, проведенных в реанимации, у него появились первые признаки улучшения. Затем ребенка перевели в отделение интенсивной терапии. Несмотря на положительную динамику, мать продолжала жить в постоянном страхе.

«По ночам мне звонили из больницы и сообщали, что у него снова приступ, что резко упали уровень кислорода и сердечный ритм. Однажды мне даже сказали, что мы его потеряли и вернуть уже не сможем», — рассказала Кларисса изданию The Daily Mirror.

Такие приступы повторялись снова и снова.

Позже Уильяма перевели в специализированную детскую больницу. Там произошло еще одно неожиданное изменение: приступы полностью прекратились.

Спустя два месяца после рождения малыша выписали домой. Но и после этого Кларисса, воспитывающая сына одна, долго не могла избавиться от страха.

«Я постоянно открывала видеоняню, увеличивала изображение, чтобы убедиться, что он дышит», — признается она.

Сегодня прошло уже три года после тех драматических событий.

Вопреки всем прогнозам врачей, Уильям не только выжил, но и развивается практически так же, как его сверстники. Он ходит, бегает, разговаривает, любит играть с динозаврами и строительной техникой. У мальчика остаются некоторые проблемы со слухом, однако они успешно поддаются коррекции.

«Мой ребенок удивляет меня каждый день. Мне невероятно повезло», — говорит Кларисса.