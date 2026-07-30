Забыли пароль от почты, не можете вспомнить нужное слово во время разговора или вдруг обнаружили, что из памяти «выпали» недавние события? Многие сразу начинают подозревать болезнь Альцгеймера или деменцию. Однако, по словам невролога Татьяны Стецкой, в молодом и среднем возрасте такие проблемы чаще всего имеют обратимые причины.

Специалист подчеркивает: паниковать не стоит, но и игнорировать подобные симптомы нельзя. Если ухудшение памяти сохраняется длительное время, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Почему молодые люди начинают забывать?

По словам кандидата медицинских наук, врача-невролога Татьяны Стецкой, ухудшение памяти далеко не всегда связано с серьезными заболеваниями мозга.

Одной из самых распространенных причин специалист называет современный образ жизни — постоянную информационную перегрузку, многозадачность и хронический стресс.

Кроме того, проблемы с памятью могут быть побочным эффектом некоторых лекарств. В частности, подобные симптомы иногда вызывают антигистаминные препараты первого поколения, некоторые снотворные и другие средства с седативным действием.

Тревога и депрессия по-разному влияют на память

Еще одна частая причина — хроническая тревога, депрессия и длительное эмоциональное напряжение, сопровождающиеся повышенным уровнем гормона стресса — кортизола.

По словам Татьяны Стецкой, эти состояния воздействуют на память по-разному.

«При депрессии чаще страдает эпизодическая память: события запоминаются обобщенно, без деталей, легче фиксируется негативная информация. При тревоге под удар попадают рабочая память и скорость обработки информации: сложно удерживать несколько задач в голове, быстро отвлекаетесь, труднее подбираете слова», — объясняет врач.

Схожую точку зрения разделяет профессор психиатрии Роберт Сапольски (Stanford University), который неоднократно отмечал, что хронический стресс и длительно повышенный уровень кортизола негативно влияют на работу гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за формирование новых воспоминаний.

1. Бессонница

Если человек на протяжении нескольких месяцев регулярно спит менее 4–5 часов в сутки, головной мозг перестает полноценно переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную.

Именно поэтому после хронического недосыпа становится труднее запоминать новую информацию, концентрироваться и быстро принимать решения.

Как отмечает Американская академия медицины сна (AASM), полноценный сон играет ключевую роль в процессах обучения, памяти и восстановления мозга. Большинству взрослых рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки.

2. Синдром обструктивного апноэ сна

Еще одной причиной могут стать остановки дыхания во сне.

При синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) уровень кислорода в крови периодически снижается, что со временем может приводить к повреждению мелких сосудов мозга и ухудшению работы областей, отвечающих за память и внимание.

По словам Татьяны Стецкой, чаще всего при этом страдают рабочая память и способность концентрироваться.

В Американской академии медицины сна подчеркивают, что своевременное лечение апноэ способно значительно улучшить когнитивные функции и качество жизни пациентов.

3. Дефицит витамина B12

Нередко ухудшение памяти связано с недостатком витамина B12.

В группе риска находятся веганы, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пациенты, длительно принимающие некоторые лекарственные препараты.

«Систематические обзоры показывают, что концентрация витамина B12 менее 150 пмоль/л достоверно ассоциирована с ухудшением памяти, внимания и скорости мышления», — отмечает Татьяна Стецкая.

В Национальном институте здоровья США (NIH) также подчеркивают, что дефицит витамина B12 может проявляться ухудшением памяти, спутанностью сознания и другими неврологическими симптомами, особенно если его не выявить вовремя.

4. Гипотиреоз

При недостаточной выработке гормонов щитовидной железы когнитивные функции также могут ухудшаться.

Человек становится более рассеянным, медленнее думает, ему сложнее концентрироваться и запоминать новую информацию.

По словам Татьяны Стецкой, даже субклинический гипотиреоз способен замедлять мыслительные процессы.

«Даже субклинический гипотиреоз может замедлять когнитивные процессы, и заместительная терапия нередко полностью устраняет симптомы», — говорит специалист.

Поэтому при жалобах на ухудшение памяти врач рекомендует проверить уровень ТТГ и свободного Т4.

5. Не всегда виноват мозг

Невролог подчеркивает, что большинство перечисленных причин относятся к обратимым состояниям.

Поэтому при первых признаках ухудшения памяти не стоит самостоятельно ставить себе диагнозы, связанные с деменцией или болезнью Альцгеймера.

Как отмечает профессор Владимир Емелин проблемы с памятью далеко не всегда означают начало деменции. Нередко причиной становятся нарушения сна, хронический стресс, депрессия, заболевания щитовидной железы или дефицит витаминов, которые поддаются лечению.

Если вы стали чаще забывать слова, пароли или недавние события, это еще не повод думать о болезни Альцгеймера. По словам специалистов, в молодом возрасте гораздо чаще причиной становятся хронический стресс, недосыпание, дефицит витамина B12, нарушения работы щитовидной железы или апноэ сна. Главное — не игнорировать симптомы и вовремя обратиться к врачу: в большинстве случаев такие нарушения памяти можно скорректировать, устранив их первопричину.