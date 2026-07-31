Обладатель «Оскара» и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars вновь оказался в центре громкого скандала. В новом документальном фильме BBC сразу несколько женщин обвинили Джареда Лето в сексуальном насилии, домогательствах и неподобающем поведении. Сам актер категорически отвергает все обвинения.

54-летний американский актер и музыкант Джаред Лето вновь столкнулся с серьезными обвинениями. В документальном фильме BBC «Джаред Лето: темный секрет Голливуда» четыре женщины заявили, что стали жертвами сексуального насилия или угроз с его стороны, а еще шесть рассказали о неподобающем поведении артиста.

Речь идет о событиях, которые, по утверждению женщин, происходили с 2002 по 2016 год, когда Лето было от 30 до 44 лет. Возраст предполагаемых потерпевших на тот момент составлял от 16 до 19 лет.

Лето отвергает все обвинения

Сам актер и музыкант категорически отверг прозвучавшие заявления.

«Я никогда в жизни ни к кому не применял сексуального насилия. Эти заявления являются абсолютной и безапелляционной ложью», — заявил Джаред Лето.

Что показали в фильме BBC

В документальной ленте также приводится запись концерта Thirty Seconds to Mars, состоявшегося в 2013 году в колледже Expression College в калифорнийском Эмеривилле.

Во время выступления Лето пригласил на сцену одну из поклонниц, попросил ее обнять его, поинтересовался ее именем и местом проживания, а затем процитировал известную реплику героя Мэттью Макконахи из фильма «Под кайфом и в смятении» (Dazed and Confused):

«Вот что мне нравится в старшеклассницах. Я становлюсь старше, а они остаются в том же возрасте».

Авторы фильма используют этот эпизод как один из элементов общей картины, однако сам по себе он не является доказательством противоправных действий.

Самые серьезные обвинения

Наиболее тяжелое обвинение выдвинула женщина, выступившая под псевдонимом Изабель.

Она утверждает, что в 2002 году, когда ей было 17 лет, Джаред Лето якобы изнасиловал ее в туалете мотеля в Лас-Вегасе.

По словам женщины, долгие годы она считала произошедшее собственной ошибкой и только спустя время решила рассказать об этом публично.

Еще одна участница фильма, представившаяся как Алекс, заявила, что после концерта Thirty Seconds to Mars в Лондоне в 2013 году Лето пригласил ее в гостиничный номер и якобы угрожал сексуальным насилием.

По ее словам, она сказала артисту, что ей 17 лет, хотя на самом деле ей было 19. В ответ, как утверждает Алекс, он произнес:

«Возраст — это просто цифра, к тому же мы в Европе».

Третья женщина, выступившая под именем Клара, утверждает, что в 2006 году, когда ей было 17 лет, у нее были интимные отношения с Лето в Калифорнии. По ее словам, актер называл ее «моя малышка» и просил обращаться к нему «папочка».

Об этих обвинениях также сообщило издание Independent.

Свидетельства бывших участников группы

Авторы фильма BBC также побеседовали с двумя бывшими участниками Thirty Seconds to Mars.

Они рассказали, что испытывали дискомфорт из-за того, как Лето общался с несовершеннолетними девушками во время концертов и за кулисами.

По словам представителей BBC, некоторые заявления женщин удалось частично подтвердить переписками, аудиозаписями разговоров и другими материалами, оказавшимися в распоряжении журналистов.

При этом публичной информации о судебном подтверждении выдвинутых обвинений на данный момент нет.

Это уже не первый скандал

Нынешние обвинения стали далеко не первыми в адрес обладателя премии «Оскар».

В прошлом году сразу девять женщин также выступили с обвинениями против Джареда Лето. Их заявления касались событий, происходивших в период с 2006 по 2009 год.

Тогда представители актера также полностью отвергли все обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

История вокруг Джареда Лето продолжает набирать обороты. Новые обвинения прозвучали спустя год после предыдущего громкого скандала, однако сам актер по-прежнему категорически отрицает свою вину. На данный момент речь идет о заявлениях, изложенных в документальном фильме BBC, тогда как судебного решения, подтверждающего или опровергающего эти обвинения, нет.