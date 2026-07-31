Врач-терапевт Александр Лаврищев делится советами по защите себя во время работ на дачном участке.

Врач-терапевт Александр Лаврищев делится советами по защите себя во время работ на дачном участке.

Работа в огороде в жару может быть опасной. Если вы не можете отказаться от работы на даче, следуйте нескольким правилам, которые помогут снизить риски перегрева и проблем со здоровьем.

Носите чистую одежду из хлопка

Наше тело охлаждается, испаряя влагу, а также передает тепло в окружающую среду. Синтетические ткани и одежда, пропитанная потом или загрязненная, хуже отводят тепло и впитывают влагу.

Используйте солнцезащитные средства с SPF-50

Максимальная защита достигается при добавлении в лосьоны веществ, напоминающих белила, поэтому они относительно недороги. Риск получить ожог летом не зависит от солнечной погоды — даже в пасмурные дни можно обжечь кожу. Не используйте на природе средства на основе масел или водостойкие — они мешают влаге испаряться. Лучше выбирать флюиды или спреи.

Приготовьте бутыль с прохладной водой

Чтобы поддерживать водный баланс, пейте достаточно жидкости. Избегайте напитков с кофеином, сахаром, газированных и алкогольных. Если не любите пить воду, выбирайте охлажденный черный или зеленый чай с долькой лимона. Пейте столько жидкости, сколько хочется.

Спрячьтесь в тень или примите прохладный душ

Не стоит игнорировать сигналы тела о необходимости сделать паузу.

Обратите внимание на симптомы перегрева и его предвестники — тепловые судороги

Перед перегревом многие люди чувствуют сердцебиение, мышечные спазмы или боль в мышцах — это сигнал остановиться. Перейдите в тень, примите холодный душ и выпейте холодной воды.

Тепловой удар — серьезное состояние, сопровождающееся слабостью, головокружением, спутанностью сознания и высокой температурой тела. Может возникнуть тошнота, рвота или жидкий стул.

При этих симптомах немедленно вызывайте «скорую помощь». Пока врачи едут, начните экстренное охлаждение: примите холодный душ, находитесь в прохладном помещении, пейте холодную воду и используйте холодные компрессы на лоб.

Планируйте работу в огороде заранее

Лучше работать рано утром или вечером, когда жара не так сильна, чем рисковать солнечным ударом или тепловыми судорогами.

Берегите родственников старше 60 лет, работающих в огороде

Убедите их не работать в жаркие дни. Впрочем, и в другие дни не стоит подвергать здоровье риску ради урожая.

Посоветуйтесь с врачом

Поговорите с врачом о том, как безопасно работать на даче, особенно если у вас есть заболевания, влияющие на водный обмен. Некоторые состояния могут делать работу в жару противопоказанной.

Не работайте в душные и влажные дни

В такие дни риск теплового удара возрастает, так как влажная среда мешает испарению пота. Многие перегревы происходят в относительно прохладные, но влажные дни.

Носите головной убор

Не забывайте носить головной убор, предпочтительно светлых тонов. Это поможет защитить голову от перегрева.