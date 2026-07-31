Певец, уже несколько лет живущий в Великобритании, поделился воспоминаниями о знакомстве с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. По его словам, они дружили с тех времен, когда гимнастке было всего 17 лет, а после концертов он помогал ей и ее подруге попасть в московское казино, где девушки могли потанцевать.

Исполнитель хита «Голубая луна» Николай Трубач, который уже пятый год живет в Великобритании вместе с женой и двумя дочерьми, признался, что скучает по России и своим друзьям. В интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» артист вспомнил олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, с которой познакомился более двадцати лет назад.

«Она была моей поклонницей»

По словам Трубача, их знакомство состоялось, когда Кабаевой было всего 17–18 лет.

«Между прочим, мы даже хотели снять Алину Кабаеву в одном из моих клипов. Я тогда дружил с ней. Она была моей поклонницей, хотя была совсем юной — лет 17–18. Правда, уже тогда она была абсолютной чемпионкой мира», — рассказал певец.

«Проводили через служебный вход»

Артист вспомнил, что тренер Ирина Винер иногда отпускала Алину Кабаеву и ее подругу, олимпийскую чемпионку Юлию Барсукову, в Москву из учебно-тренировочного центра в Новогорске.

По словам Трубача, девушки приезжали на его концерты, а затем отправлялись отдыхать.

«Они были маленькие, в казино их не пускали — туда нельзя было до 21 года. Поэтому мы проводили их через служебный вход. А уже внутри девочки плясали. Это было удивительно. Я всё время спрашивал: "Вам что, не хватает танцев в вашей гимнастике?"» — вспоминает артист.

Он добавил, что дружба с Кабаевой продолжалась долгое время.

«Мы долго дружили с Алиной. У нас были общие друзья — футболисты, Вася Уткин, царствие ему небесное», — отметил певец.

Выступление в Юрмале

В конце прошлой недели Николай Трубач побывал в Латвии, где принял участие в музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala.

Со сцены артист исполнил несколько своих известных песен, после чего дал интервью, в котором и поделился воспоминаниями о дружбе с Алиной Кабаевой.