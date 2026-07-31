Чернику многие считают ягодой для хорошего зрения. Однако специалисты утверждают, что ее польза гораздо шире. Благодаря высокому содержанию марганца она помогает организму эффективнее усваивать глюкозу, поддерживает обмен веществ и может быть особенно полезна людям с сахарным диабетом.

Помимо приятного вкуса, черника обладает целым набором полезных свойств, которые подтверждают специалисты.

По словам профессора, доктора медицинских наук Нины Вишневской, особую ценность чернике придает высокое содержание марганца.

Черника давно известна как ягода, благоприятно влияющая на зрение. Содержащиеся в ней антоцианы укрепляют стенки капилляров сетчатки глаза и улучшают кровоснабжение органов зрения. Однако этим ее полезные свойства не ограничиваются.

Как отмечает Нина Вишневская, марганец способствует лучшему усвоению глюкозы организмом, благодаря чему снижается вероятность резких скачков уровня сахара в крови.

Кроме того, этот микроэлемент активирует ферменты, участвующие в превращении углеводов в энергию. В результате организм получает больше энергии, улучшается обмен веществ и поддерживается нормальная работа поджелудочной железы.

Сколько ягод можно есть без вреда

Специалисты рекомендуют употреблять от 100 до 150 граммов свежей черники в день. Именно такое количество позволяет получить максимум пользы.

При этом превышать 200 граммов в сутки не стоит. Избыточное употребление ягод может привести к неприятным последствиям.

Из-за высокого содержания дубильных веществ возможны запоры, а большое количество органических кислот способно вызвать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта.

Кому особенно полезна черника

По словам специалистов, регулярно включать чернику в рацион рекомендуется:

людям, чья работа связана с высокой нагрузкой на зрение;

школьникам и студентам;

пожилым людям для профилактики возрастных когнитивных изменений;

тем, кто часто сталкивается с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей, поскольку ягода обладает мягким антисептическим действием.

При сахарном диабете полезны не только плоды, но и листья черники. Их нередко заваривают вместе с ягодами. Такой напиток помогает снижать уровень сахара в крови и поддерживает работу поджелудочной железы.

Кроме того, специалисты обращает внимание, что черника относится к немногим ягодам, которые практически не теряют своих полезных свойств после термической обработки. Еще одна ее особенность — крайне низкая вероятность развития аллергической реакции.

Черника — не только вкусная сезонная ягода, но и ценный источник биологически активных веществ. При умеренном употреблении она способствует нормальному обмену веществ, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, благоприятно влияет на зрение и работу поджелудочной железы. Главное — соблюдать рекомендованную норму и не злоупотреблять даже полезным продуктом.