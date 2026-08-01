Конец июля может стать переломным моментом для людей, родившихся в августе и октябре. По мнению астрологов и нумерологов, именно сейчас у них появляется шанс оставить позади непростой период, избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед, и начать новый жизненный этап.

Считается, что месяц рождения способен влиять не только на особенности характера человека, но и на периоды важных жизненных перемен. Специалисты по астрологии и нумерологии отмечают, что конец июля 2026 года станет временем переосмысления для многих людей. Однако особенно сильные изменения могут почувствовать те, кто родился в августе и октябре.

Именно им предстоит завершить этап, который больше не приносил удовлетворения, отказаться от устаревших привычек, отношений или обстоятельств и открыть пространство для новых возможностей.

Август: время довериться интуиции

Люди, появившиеся на свет в августе, в последнее время могли переживать эмоциональные качели и сталкиваться с неожиданными трудностями. Несмотря на сильный характер, независимость и способность добиваться поставленных целей, им пришлось разбираться с переживаниями, которые невозможно было просто игнорировать.

Среди августовских именинников есть как Львы, так и Девы, однако представителей обоих знаков объединяет умение собраться в сложной ситуации и не опускать руки.

Перед началом нового личного года им особенно важно разобраться в своих чувствах и честно ответить себе на вопрос, что уже перестало приносить радость. Если внутренний голос подсказывает, что какая-то ситуация себя исчерпала, астрологи советуют прислушаться к интуиции.

Иногда именно внутреннее ощущение позволяет вовремя отпустить прошлое и открыть дверь новым возможностям.

Октябрь: пора оставить прошлое позади

Для людей, родившихся в октябре, июль мог стать месяцем непростых испытаний, глубоких размышлений и эмоциональных переживаний. Представителям этого месяца пришлось по-новому взглянуть на свою жизнь и переоценить многие события.

Весы обычно стремятся к гармонии и дипломатии, а Скорпионы отличаются проницательностью и внутренней силой. Но даже им иногда приходится сталкиваться с обстоятельствами, которые невозможно изменить.

Главным уроком этого периода для октябрьских именинников станет умение принять неизбежное и отказаться от попыток удержать то, что уже должно остаться в прошлом.

До начала августа им рекомендуется напомнить себе о собственной ценности и выбирать только те направления, которые действительно соответствуют их желаниям и жизненным целям. Даже если уверенность придется восстанавливать постепенно, именно она станет основой для более счастливого и успешного периода.

Астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения и относятся к сфере личных убеждений. Однако конец июля может стать хорошим поводом остановиться, пересмотреть свои приоритеты и избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед, особенно если вы родились в августе или октябре.