После тайной свадьбы Михаила Галустяна с визажистом Лилией Киосе вокруг пары появилось множество слухов. Артист решил публично прокомментировать самые обсуждаемые версии, объяснив, когда на самом деле закончился его первый брак и как начались новые отношения.

Личная жизнь Михаила Галустяна в последние месяцы остается одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. После сообщений о разводе с супругой Викторией, с которой артист прожил почти два десятилетия и воспитал двух дочерей, стало известно, что юморист вновь женился. Его избранницей стала визажист Лилия Киосе, которая после регистрации брака взяла фамилию мужа.

Однако вместе с новостью о свадьбе появились и многочисленные слухи. В СМИ и социальных сетях утверждали, что Лилия якобы была близкой подругой бывшей супруги артиста и именно она стала причиной распада семьи.

Галустян решил поставить точку

Устав от домыслов, Михаил Галустян записал видеообращение, в котором подробно рассказал, как развивались события.

По словам артиста, его брак с Викторией завершился еще в 2024 году, задолго до начала романтических отношений с нынешней супругой.

Шоумен подчеркнул, что с Лилией они были знакомы исключительно по работе. Она несколько раз приезжала к нему домой как визажист, однако никаких личных отношений между ними тогда не существовало.

Кроме того, Галустян опроверг утверждения о том, что Лилия дружила с его бывшей женой.

По его словам, эта информация не соответствует действительности, а их отношения начались уже после того, как семья распалась.

Дочери остаются главным приоритетом

Несмотря на изменения в личной жизни, Михаил Галустян подчеркнул, что остается любящим и заботливым отцом.

Артист рассказал, что продолжает активно участвовать в жизни своих двух дочерей и намерен делать это и дальше.

При этом он дал понять, что не собирается публично обсуждать подробности отношений с бывшей супругой, считая эту тему закрытой.

Новая глава жизни

Сам Галустян предпочитает смотреть в будущее и сосредоточиться на новой семье. Судя по его словам, он надеется, что после сделанного заявления многочисленные слухи и спекуляции вокруг его личной жизни прекратятся.

Михаил Галустян впервые подробно прокомментировал обстоятельства своего развода и нового брака, опровергнув слухи о том, что его нынешняя жена стала причиной распада прежней семьи. При этом артист подчеркнул, что, несмотря на перемены в личной жизни, его дочери по-прежнему занимают главное место в его жизни.