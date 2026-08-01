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Отцовская гордость: Роналду восхитил поклонников снимком с 16-летним сыном 0 233

Люблю!
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криштиану Роналду.
ФОТО: Instagram

Криштиану Роналду поделился новыми фотографиями с отдыха, главным героем которых стал его старший сын. Поклонники отметили, как сильно возмужал 16-летний Криштиану-младший, а саму публикацию назвали еще одним доказательством того, что для знаменитого футболиста семья остается главной ценностью.

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду не только продолжает спортивную карьеру, но и остается заботливым многодетным отцом. У спортсмена пятеро детей, и старший из них — Криштиану-младший — уже превратился во взрослого юношу.

41-летний футболист опубликовал в социальных сетях серию фотографий с летнего отдыха. Наибольшее внимание подписчиков привлек снимок, на котором Роналду позирует рядом со своим старшим сыном.

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Instagram.

Многие отметили, что Криштиану-младший заметно возмужал, окреп физически и все больше напоминает знаменитого отца. Поклонники обратили внимание не только на спортивную форму юноши, но и на очевидное сходство между ними.

В комментариях пользователи восхищались семейной фотографией, оставляя десятки теплых отзывов. «Какой отец, такой и сын», «Настоящий пример дисциплины», «Гордость семьи», «Так держать!» — пишут поклонники футболиста.

Семья всегда на первом месте

Несмотря на плотный график, Роналду старается проводить как можно больше времени с детьми. Он неоднократно говорил, что считает семью главным источником вдохновения и мотивации, а успехи детей радуют его не меньше собственных спортивных достижений.

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Instagram.

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Instagram.

Старший сын все чаще появляется рядом с отцом на тренировках, спортивных мероприятиях и семейных фотографиях. Многие болельщики уже обсуждают, сможет ли Криштиану-младший однажды повторить футбольный путь своего знаменитого родителя.

Уже почти десять лет Криштиану Роналду счастлив в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Их роман начался в 2016 году, и с тех пор пара практически не расстается.

Вместе они воспитывают большую семью. Помимо Криштиану-младшего, футболист является отцом еще четверых детей. Вместе с Джорджиной он растит дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также уделяет много внимания всем своим наследникам, стараясь окружить их заботой и любовью.

Поклонники увидели в новых снимках Роналду не только знаменитого спортсмена, но и любящего отца. Семейные фотографии с повзрослевшим сыном вновь напомнили, что даже при мировой славе и напряженной карьере главным достижением для футболиста остается его большая и дружная семья.

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#футбол #спорт #социальные сети #семья #воспитание #знаменитости #Криштиану Роналду
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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