Даже если каждую ночь спать всего на полтора часа меньше нормы, это может привести к набору веса уже через несколько недель. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета, изучив влияние умеренного недосыпания на организм взрослых людей.

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что даже незначительное, но регулярное сокращение продолжительности сна способно привести к увеличению массы тела и повысить риск развития заболеваний, связанных с ожирением. Результаты исследования приводит Daily Mail.

В эксперименте приняли участие около ста взрослых добровольцев, которые обычно спали по семь–восемь часов в сутки. Половину участников попросили в течение шести недель ежедневно сокращать ночной сон примерно на 80 минут.

Чтобы максимально приблизить условия к реальной жизни, добровольцы ложились спать позже обычного, но вставали в привычное время.

Через шесть недель выяснилось, что участники, регулярно недосыпавшие, в среднем набрали почти полкилограмма, тогда как вес людей из контрольной группы практически не изменился.

Кроме того, исследователи обнаружили, что испытуемые, которые спали меньше, ежедневно уделяли физической активности почти на 20 минут меньше, хотя дополнительного времени бодрствования у них было больше.

Ранее ученые уже доказывали, что серьезный дефицит сна способствует развитию ожирения. Однако новое исследование впервые показало, что опасным может оказаться даже сравнительно небольшое ежедневное недосыпание.

«Хотя увеличение веса примерно на полкилограмма при умеренном сокращении сна нельзя назвать большим, важно понимать, что такой результат был получен всего за шесть недель», — отметил ведущий автор исследования, диетолог Фарис Зурайкат.

По его словам, эксперимент специально был разработан так, чтобы воспроизвести типичный режим сна большинства взрослых людей, которые хронически не высыпаются.

«Если экстраполировать эти данные на год, можно ожидать, что потеря менее полутора часов сна каждую ночь приведет к клинически значимому увеличению массы тела», — пояснил ученый.

Исследователи пока не могут с уверенностью назвать механизм, вызывающий быстрый набор веса, однако предполагают, что хронический недосып нарушает гормональный баланс. В частности, это влияет на уровень гормонов, регулирующих чувство голода и аппетит, из-за чего человек начинает потреблять больше пищи.

«Наше исследование показывает, что полноценный сон способен снизить риск набора веса и заболеваний, связанных с ожирением, включая болезни сердца и диабет», — подчеркнула руководитель исследования, диетолог Мари-Пьер Сент-Онж.

Авторы работы считают, что полноценный ночной сон — один из важнейших факторов поддержания здоровья. Регулярное недосыпание может не только способствовать набору лишнего веса, но и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других нарушений обмена веществ.