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Жара может сделать прыжок в прохладную воду смертельно опасным 0 58

Люблю!
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Купание

ChatGPT

Во время сильной жары многие стремятся охладиться в реке или озере, однако резкое погружение в холодную воду может привести к опасной реакции организма и значительно повысить риск утопления. К такому выводу пришли специалисты, материал которых опубликовало издание Verywell Health.

Даже если на улице стоит зной, вода в природных водоемах часто остается значительно холоднее воздуха. Это связано с тем, что вода прогревается гораздо медленнее. По словам профессора кинезиологии Университета Индианы Закари Шладера, в температура воздуха и воды может сильно различаться, несмотря на несколько жарких дней подряд.

Именно этот резкий перепад способен вызвать так называемую «холодовую шоковую реакцию». Организм отвечает на внезапный холод непроизвольным резким вдохом, учащенным дыханием, а иногда и нарушениями сердечного ритма. Опасность заключается в том, что человек может вдохнуть воду уже в первые секунды после прыжка.

Эксперты отмечают, что подобная реакция возможна даже при температуре воды около 25 градусов Цельсия. При этом утонуть можно буквально за считанные минуты — опасность представляет не сама холодная вода, а мгновенная физиологическая реакция организма на резкое охлаждение.

Риск возрастает и при обезвоживании, которое нередко возникает во время жары. Недостаток жидкости уменьшает объем крови, заставляя сердце работать с большей нагрузкой. По словам врача неотложной помощи Райана Марино, это может усилить негативное воздействие холодового шока на сердечно-сосудистую систему. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями сердца и нарушениями кровообращения.

Специалисты советуют не прыгать сразу в воду после пребывания на солнце. Безопаснее заходить постепенно, сначала намочив ноги, руки, шею или запястья, чтобы организм успел адаптироваться к температуре воды и дыхание оставалось под контролем.

Кроме того, в жаркую погоду важно регулярно пить воду и избегать чрезмерного употребления алкоголя, сладких и сильно кофеинсодержащих напитков, которые могут способствовать обезвоживанию.

По словам экспертов, купание остается одним из эффективных способов быстро охладиться во время жары, однако делать это нужно осторожно. Постепенное погружение в воду помогает избежать опасной реакции организма и снижает риск несчастного случая.

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#плавание #безопасность #жара #вода #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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