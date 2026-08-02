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Чем удобрить помидоры и огурцы, чтобы собирать урожай до осени 0 201

Люблю!
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Помидоры

В августе многие дачники замечают, что томаты и огурцы начинают плодоносить хуже. Причина часто кроется не в погоде, а в неправильных подкормках. Специалисты объяснили, какие удобрения помогут продлить урожай, а от каких в конце лета лучше отказаться.

Во второй половине лета потребности овощных культур меняются. Если весной растениям был необходим азот для активного роста зеленой массы, то в августе он уже может принести больше вреда, чем пользы. Вместо формирования новых плодов томаты и огурцы начинают наращивать листья, а количество завязей сокращается.

Именно поэтому в конце сезона специалисты рекомендуют сделать ставку на калий и фосфор — элементы, которые помогают продлить плодоношение, улучшают вкус овощей и поддерживают растения до самой осени.

Чем подкормить помидоры в августе

В это время томаты расходуют большое количество питательных веществ на созревание уже сформировавшихся плодов и образование новых кистей.

Одним из самых эффективных удобрений считается монофосфат калия. Для приготовления раствора необходимо растворить 15 граммов препарата в 10 литрах воды и полить растения под корень.

Хороший результат дает и смесь из 20 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия на 10 литров воды. Перед приготовлением суперфосфат рекомендуется предварительно растворить в горячей воде.

Тем, кто предпочитает натуральные удобрения, подойдет древесная зола. Один стакан золы заливают 10 литрами воды, настаивают сутки, после чего под каждый куст выливают примерно по одному литру настоя.

Чтобы цветки не осыпались и активнее превращались в завязи, огородники также используют внекорневую подкормку борной кислотой. Для этого один грамм препарата растворяют в 10 литрах теплой воды и опрыскивают растения.

Как продлить плодоношение огурцов

К концу лета огуречные плети часто начинают желтеть и слабеть. Чтобы поддержать растения, рекомендуется использовать несколько видов подкормок.

Для стимуляции роста новых побегов подойдет калийная селитра. На 10 литров воды добавляют 15 граммов удобрения. В отличие от томатов, огурцам в этот период еще требуется небольшое количество азота, поэтому такая подкормка считается оптимальной.

Для профилактики мучнистой росы можно использовать внекорневое опрыскивание настоем древесной золы. Его готовят из одного стакана золы на 10 литров воды и оставляют настаиваться двое суток.

Увеличить количество новых завязей помогает раствор из 0,5 грамма борной кислоты и 10 капель йода на ведро воды.

Три главных правила августовской подкормки

Специалисты напоминают, что в конце лета важно соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, лучше отказаться от органических удобрений — коровяка, куриного помета и зеленых настоев. Они стимулируют рост ботвы, из-за чего образование новых плодов замедляется.

Во-вторых, любые удобрения необходимо вносить только после хорошего полива, чтобы избежать ожогов корневой системы.

И наконец, в жаркую погоду лучше использовать менее концентрированные растворы, но проводить подкормки регулярно — примерно один раз в десять дней, используя около половины стандартной дозировки.

Август — время, когда схема ухода за овощами должна измениться. Если отказаться от избытка азота и вовремя перейти на калийно-фосфорные подкормки, томаты и огурцы смогут дольше плодоносить, а урожай останется обильным и вкусным практически до наступления холодов.

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#растения #урожай #август #удобрения #огурцы #томаты #садоводство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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