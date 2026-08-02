Редкое семейное фото Кети Топурии вызвало бурную реакцию поклонников. Певица сделала исключение из своего правила нечасто показывать детей, чтобы поздравить с днем рождения младшую дочь Николь.

Кети Топурия редко делится семейными фотографиями, поэтому ее новая публикация сразу привлекла внимание поклонников. Повод оказался особенным — младшей дочери певицы Николь исполнилось два года.

Instagram.

Солистка группы A’Studio опубликовала трогательный снимок, на котором запечатлены все трое ее детей. Старшая дочь Оливия родилась в браке с предпринимателем Львом Гейхманом, а сын Адам и младшая дочь Николь — в нынешнем браке с Львом Деньговым.

В поздравлении артистка тепло обратилась к дочери: «С днем рождения, наша любимая Николь! Будь счастлива и здорова. Мама и папа всегда рядом. Спасибо, что выбрала именно нас и каждый день делаешь нас счастливыми. А нашей Никольке уже два года».

Поклонники не оставили публикацию без внимания. В комментариях они поздравили именинницу, отметили, как выросли дети певицы, и осыпали комплиментами всю семью. Многие признались, что подобные семейные кадры Кети Топурии всегда вызывают у них особые эмоции.