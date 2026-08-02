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Олег Меньшиков показал редкие кадры с женой во время отдыха в Греции 0 324

Люблю!
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой.

Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой.

Олег Меньшиков вместе с супругой Анастасией Черновой продолжает летнее путешествие по Европе. После отдыха в Италии пара отправилась в Грецию, откуда поделилась новыми фотографиями.

65-летний актер вместе с супругой Анастасией Черновой проводят отпуск на греческом побережье.

43-летняя Анастасия опубликовала в социальных сетях серию отпускных снимков и коротко подписала их: «Из Греции с любовью». Позже она поделилась еще одной подборкой фотографий, оставив подпись: «Что-то на греческом».

На снимках Анастасия позирует на берегу моря во время заката в черном купальнике, демонстрируя стройную фигуру. На других кадрах появился и сам Олег Меньшиков. Для отдыха актер выбрал легкие летние образы — яркие рубашки с коротким рукавом в сочетании со светлыми шортами.

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Instagram.

Супруги также сделали совместное селфи. Оба позировали в темных солнцезащитных очках и широко улыбались, а поклонники сразу обратили внимание на счастливый и расслабленный вид пары.

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Подписчики оставили под публикацией множество теплых комментариев: «Оба хороши. Лето и солнце вам идет!», «Какие вы красивые!», «Прекрасная пара», «Вы как Адонис и Афродита», «Приятно видеть счастливые лица».

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Instagram.

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова состоят в браке уже более двадцати лет. Детей у супругов нет. Ранее артист признавался, что стать родителями им не удалось по причинам, связанным со здоровьем.

После насыщенного театрального сезона Олег Меньшиков и Анастасия Чернова решили посвятить лето путешествиям. Судя по новым фотографиям, греческий отпуск супругов проходит в спокойной и романтичной атмосфере, а поклонники не скупятся на комплименты и пожелания хорошего отдыха.

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#Греция #instagram #социальные сети #отпуск #пара #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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