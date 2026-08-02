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Почему двери в советских квартирах открывались внутрь 0 213

Люблю!
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему двери в советских квартирах открывались внутрь

И почему стены в коридорах красили только наполовину — раскрываем секреты из нашего детства.

 

Особенности советского строительства и дизайна подъездов не были случайными. Каждое решение имело свою логику, основанную на ГОСТах и СНиПах (строительных нормах и правилах).

Существует две основные причины, почему двери открывались именно внутрь.

Первая причина — техника безопасности. Квартиры в домах времен СССР располагались близко друг к другу, и площадь лестничной клетки была очень маленькой. При одновременном выходе из двух квартир можно было случайно ударить соседа или заблокировать чужую дверь.

Вторая причина — нормы пожарной безопасности в Советском Союзе. Коридоры в домах были узкими, и в случае пожара или другой аварийной ситуации легче выбить двери, которые открываются внутрь квартиры. В некоторых современных новостройках также придерживаются этой рекомендации.

В 90-е годы многие люди переустанавливали двери, чтобы они открывались наружу, что усложняло взлом. Однако это создавало проблемы в экстренных ситуациях, так как пожарным приходилось тратить много времени на вскрытие входа в квартиру.

Также стоит отметить, что стены в коридорах часто красили только наполовину — снизу была краска, а сверху обычная побелка. Это делалось для защиты стен от грязи и плесени, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. Обычно использовались немаркие цвета, такие как синий и зеленый, чтобы на них не были видны надписи и недокрашенные участки.

Вы также могли заметить узкие полосы краски по краям ступенек. Их наносили для удобства уборки, чтобы мусор было легче заметить.

Какие еще правила ремонта были в советском прошлом

* Клеить обои? Только на старые газеты! Это позволяло немного выровнять поверхность стен и облегчало процесс наклеивания обоев.

* На полу — линолеум. Паркет встречался редко. Обычно в новостройках бетонные плиты перекрытий закрывали фанерой, а поверх стелили линолеум, который современные дизайнеры называют одним из самых уродливых трендов.

* Потолок — побелка. В то время не было красок для стен, плиток, а о натяжных потолках никто и не слышал. Побелка была простым и дешевым решением, которое выглядело свежо.

* Все своими руками. Нанять бригаду рабочих было дорого, и многие предпочитали звать родственников и друзей, чтобы совместными усилиями сделать ремонт. А затем помогать им, когда возникала необходимость.

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