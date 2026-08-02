Резкое снижение артериального давления может случиться даже у человека, который никогда раньше не жаловался на здоровье. В большинстве случаев состояние удается быстро облегчить самостоятельно, однако иногда гипотония становится признаком опасных заболеваний.

Разбираемся вместе с врачом, как правильно оказать первую помощь и в каких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Резкое падение артериального давления нередко сопровождается слабостью, головокружением, потемнением в глазах, тошнотой и ощущением, что силы буквально покидают организм. Иногда человек чувствует себя настолько плохо, что не может нормально двигаться или выполнять привычные дела.

По словам врача-терапевта и кардиолога Ксении Покровской, далеко не всегда низкие показатели давления говорят о серьезной проблеме. Однако существуют ситуации, когда медлить с обращением за медицинской помощью нельзя.

Какое давление считается низким

Артериальное давление показывает, с какой силой кровь воздействует на стенки сосудов. Оно состоит из двух показателей: верхнего (систолического), который отражает давление во время сокращения сердца, и нижнего (диастолического), фиксируемого в момент расслабления сердечной мышцы.

«Ориентировочно низким считается давление ниже 90/60 мм рт. ст. Однако сами цифры не всегда говорят о проблеме. У некоторых людей такие показатели являются индивидуальной особенностью организма и не сопровождаются неприятными ощущениями. Поводом для беспокойства возникает тогда, когда давление резко снижается по сравнению с привычными значениями или появляются выраженные симптомы — слабость, головокружение, нарушение координации, предобморочное состояние или потеря сознания», — объясняет Ксения Покровская.

Почему падает давление

Причин снижения артериального давления существует немало. Иногда они носят временный характер, а иногда свидетельствуют о заболеваниях внутренних органов.

К наиболее распространенным причинам относятся:

обезвоживание из-за недостаточного употребления жидкости, высокой температуры, рвоты или диареи;

кровопотеря, в том числе скрытая;

прием препаратов, снижающих давление, мочегонных средств, некоторых сердечных и психотропных лекарств;

нарушения работы сердца, включая аритмии и сердечную недостаточность;

заболевания щитовидной железы и надпочечников;

анемия и дефицит некоторых витаминов и микроэлементов;

инфекционные заболевания, сопровождающиеся высокой температурой;

резкий подъем из положения сидя или лежа (ортостатическая гипотензия);

беременность, подростковый и пожилой возраст.

По словам врача, если давление остается пониженным длительное время и сопровождается постоянной слабостью, снижением работоспособности и частыми головокружениями, необходимо пройти обследование и выяснить причину такого состояния.

Что делать, если давление резко упало

Главная задача — обеспечить достаточный приток крови к головному мозгу и предотвратить возможное падение или потерю сознания.

«В первую очередь необходимо лечь на спину и немного приподнять ноги, подложив под них подушку, валик или свернутую одежду. Это способствует перераспределению крови и уменьшает вероятность обморока. Если лечь невозможно, следует сесть и наклонить голову ниже уровня груди, например к коленям», — советует Ксения Покровская.

После этого рекомендуется:

расстегнуть тесную одежду, ослабить ремень или воротник;

открыть окно и обеспечить доступ свежего воздуха;

спокойно подышать несколько минут;

измерить давление и пульс, если есть такая возможность.

Если человек находится в сознании, ему можно предложить стакан воды небольшими глотками.

При отсутствии противопоказаний допустимо выпить сладкий чай или кофе. Кофеин действительно способен ненадолго повысить давление, однако врач предупреждает, что использовать кофе как постоянное средство борьбы с гипотонией нельзя.

Даже если самочувствие улучшилось, резко вставать не следует. Сначала нужно спокойно посидеть несколько минут, а затем медленно подняться, чтобы избежать повторного падения давления.

Что делать при обмороке

Если человек потерял сознание, его необходимо уложить на ровную поверхность и приподнять ноги.

Следует обеспечить доступ свежего воздуха, освободить шею и грудную клетку от тесной одежды.

Нельзя пытаться сразу посадить человека или резко поднять его на ноги после того, как он пришел в сознание. Организму необходимо время для восстановления.

«Если человек не приходит в себя в течение одной-двух минут, необходимо вызвать скорую помощь. Ни в коем случае нельзя давать воду, еду или лекарства человеку без сознания — он может подавиться. Не рекомендуется также пытаться привести его в чувство ударами по щекам или другими резкими действиями», — подчеркивает специалист.

Когда нужно срочно вызывать скорую помощь

Немедленная медицинская помощь необходима, если вместе с падением давления появились:

потеря сознания или повторные обмороки;

нарушение речи;

спутанность сознания;

слабость или онемение одной половины тела;

боль в груди;

выраженная одышка;

холодный липкий пот;

сильная бледность;

признаки кровотечения;

сильная рвота или выраженное обезвоживание;

резкое ухудшение самочувствия во время беременности.

Особенно опасной считается ситуация, когда давление продолжает снижаться, несмотря на оказанную первую помощь.

Как избежать повторных приступов

Если эпизоды пониженного давления повторяются регулярно, важно обратиться к врачу и пройти обследование. Для выяснения причины могут понадобиться анализы крови, обследование сердца и оценка работы эндокринной системы.

Снизить вероятность повторных приступов помогают простые меры:

пить достаточное количество воды;

регулярно и полноценно питаться;

не вскакивать резко после сна;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать сильной жары и душных помещений.

Людям с ортостатической гипотензией врач может дополнительно рекомендовать использование компрессионного трикотажа и изменение режима физических нагрузок.

Само по себе низкое давление далеко не всегда опасно и у многих людей является индивидуальной особенностью организма. Однако если гипотония сопровождается потерей сознания, сильной слабостью, болью в груди, нарушением речи или повторяется регулярно, откладывать визит к врачу нельзя. Своевременная первая помощь поможет быстро улучшить самочувствие, а обследование позволит исключить серьезные заболевания и подобрать правильное лечение.