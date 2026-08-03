Август — один из самых важных месяцев для ухода за розами. Именно сейчас правильная подкормка помогает продлить цветение, укрепить корневую систему и подготовить кусты к зиме.

В августе потребности роз существенно меняются. Если весной и в начале лета растения нуждаются в азоте для активного роста побегов и листьев, то к концу сезона он уже не нужен. Молодые побеги не успеют вызреть до наступления холодов и могут погибнуть зимой.

В этот период главная задача — обеспечить розы калием и фосфором. Эти элементы способствуют обильному цветению, укрепляют корневую систему и помогают растениям легче перенести зимние морозы.

Опытные цветоводы рекомендуют использовать несколько проверенных вариантов подкормки.

Монофосфат калия считается одним из лучших удобрений для августа благодаря высокому содержанию калия и фосфора. Для приготовления раствора 10–15 граммов препарата растворяют в 10 литрах воды. Более мягкий профилактический вариант — 1 грамм на 5 литров воды.

Подкормку вносят только под корень, предварительно хорошо увлажнив почву. На один взрослый куст расходуют от одного до двух литров раствора в зависимости от его размера.

Еще один популярный вариант — настой древесной золы. Зола содержит калий, кальций и другие микроэлементы, которые делают цветение более продолжительным, а стебли — крепкими.

Для приготовления настоя один стакан просеянной древесной золы заливают 10 литрами воды, тщательно перемешивают и оставляют настаиваться на сутки. Перед использованием раствор еще раз размешивают.

При этом специалисты напоминают, что золу не рекомендуется часто применять на щелочных почвах. Кроме того, ее нельзя смешивать с азотными и фосфорными минеральными удобрениями.

Если после жаркого лета кусты выглядят ослабленными, можно провести опрыскивание раствором янтарной кислоты. Однако важно помнить, что она является лишь биостимулятором и помогает растениям легче переносить стресс, но не заменяет полноценную подкормку калием и фосфором.

При внесении удобрений следует соблюдать несколько правил. Подкармливать розы лучше вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Перед внесением удобрений сухую почву обязательно нужно полить обычной водой. Во время полива раствором желательно не попадать на цветки и бутоны.

Также специалисты советуют не использовать сразу несколько видов подкормок. Достаточно выбрать один подходящий вариант, ориентируясь на состояние растений, чтобы не перекормить их перед наступлением холодов.

Правильная августовская подкормка поможет розам сохранить пышное цветение до осени, укрепить побеги и лучше подготовиться к зиме. Главное — отказаться от азотных удобрений, соблюдать дозировку и не переусердствовать с количеством подкормок.